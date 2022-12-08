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Испания официально объявила нового наставника сборной после провала на ЧМ-2022

8 Декабря 2022, 21:07
Испания официально объявила нового наставника сборной после провала на ЧМ-2022

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Федерация футбола Испании объявила о назначении Луиса де ла Фуэнте на пост главного тренера национальной команды страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ранее де ла Фуэнте работал с юниорскими и молодежными сборными Испании. Специалист приступит к исполнению своих обязанностей в основной сборной по окончании чемпионата мира в Катаре. На этом посту Луис де ла Фуэнте сменил предыдущего главного тренера Луиса Энрике, который был уволен после вылета сборной в 1/8 финала мундиаля 2022 года в Катаре.

Под руководством де ла Фуэнте сборная Испании становилась серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Новый тренер дебютирует во главе основной сборной в мартовских матчах отбора к чемпионату Европы 2024 года в Германии с Норвегией и Шотландией.

Ранее в качестве преемника Энрике зарубежные СМИ называли разные кандидатуры, среди которых были имена Роберто Мартинеса и Марселино Гарсия Тораль.

Напомним, сборная Испании по пенальти уступила команде Марокко в 1/8 финала чемпионата мира.


Фото: FRAN SANTIAGO/GETTY IMAGES

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