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Испания направила четыре военных корабля для помощи пострадавшим от землетрясения в Турции

9 Февраля 2023, 08:04
Испания направила четыре военных корабля для помощи пострадавшим от землетрясения в Турции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В среду еще два военных корабля флота Испании – фрегат Blas de Lezo и корабль тылового обеспечения Cantabria взяли курс к берегам Турции для того, чтобы помочь турецким властям в задачах по восстановлению после сильнейшего землетрясения на юге страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее корабли «Хуан Карлос I» и Galicia со спасателями и гуманитарным грузом направились в турецкий порт Искендерун, чтобы также принять участие в спасательных операциях.

«Каждая минута имеет значение. Со вчерашнего вечера 55 солдат и 5 собак из Испании находятся в провинции Газейнтеп, чтобы помочь в поисках возможных выживших в разрушенных зданиях» - сообщается в аккаунте Министерства обороны Испании.

Всего на данном этапе Евросоюз направил в Турцию и Сирию 31 поисково-спасательную команду и 5 медицинских бригад из 23 стран-членов ЕС.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 12 тысяч 391 человека.


Фото: twitter.com/Defensagob


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