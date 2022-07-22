22 Июля 2022 14:41

Испания и Португалия высказались против предложения Еврокомиссии о сокращении потребления газа

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Представители правительств Португалии и Испании высказались против предложения Европейской комиссии о сокращении импорта газа из России на 15 %, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как пишет португальская газета «Expresso» , Португалия уже заявила, что «полностью против». В интервью местному изданию госсекретарь по окружающей среде и энергетике Жоао Галамба отметил, что сокращение потребления газа на 15% приведет к тому, что Португалия «останется без электричества».

Свои опасения относительно сокращения потребления газа также выразили в правительстве Испании. Министр экологического перехода Испании Тереза Рибера сказала, что предложение Европейской комиссии является «чрезмерным» для Испании и правительство будет защищать свои интересы до конца.

«В отличие от других стран (ЕС), мы, испанцы, не живем не по средствам с энергетической точки зрения», - отметила испанский министр.

Для Терезы Риберы солидарность заключается не в сокращении, а в готовности сделать инфраструктуру доступной.

«Наша солидарность будет гораздо полезнее, если мы сможем использовать нашу инфраструктуру для поставок газа в остальную Европу, но не за счет бытовых и промышленных потребителей, которые уже давно платят по очень высоким счетам», - считает член правительства Испании.

В связи с угрозой прекращения поставок российского газа Европейский союз должен до конца марта 2023 года сократить потребление газа на 15 % по сравнению со средним потреблением за тот же период в 2016-2021 годах.

С таким предложением в рамках плана «Экономия газа для безопасной зимы» Еврокомиссия выступила 20 июля.

Пока странам ЕС предлагается пойти на такой шаг добровольно. Однако эта мера может стать юридически обязательной, если Россия действительно прекратит поставки газа в Европу и в ЕС возникнет значительный риск острой нехватки газа.

Предложение Еврокомиссии должно быть одобрено усиленным большинством стран ЕС.

Министры энергетических ведомств 27 стран-членов ЕС планируют обсудить указанные меры на следующей неделе 26 июля в рамках заседания Энергетического совета Евросоюза.

Фото: realitateafinanciara.net