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    14:47, 29 Август 2024 | GMT +6

    Испания и Гамбия намерены совместно бороться с нелегальной миграцией

    лодка, судно, мигранты
    Иллюстративное фото: freepik

    Испания и Гамбия подпишут меморандум о содействии безопасной, упорядоченной и законной миграции. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, совершающий турне по странам Западной Африки, передает собственный корреспондент Kazinform.

    По данным Euronews, премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что его правительство подпишет ряд договоров о партнерстве с Гамбией. Речь идет о соглашениях, направленных на сдерживание наплыва нелегальных мигрантов, прибывающих на Канарские острова из стран Западной Африки.

    — Наши страны подпишут меморандум о взаимопонимании по так называемой круговой миграции. Эта новая инициатива направлена на содействие безопасной, упорядоченной и законной миграции, которая принесет пользу нашим странам и гражданам, — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

    Визит Педро Санчеса в Гамбию является частью его трехдневного тура по Западной Африке, цель которого укрепить двусторонние отношения с Мавританией, Гамбией и Сенегалом.

    Эти три африканские страны, имеющие выход к Атлантическому океану, стали основными пунктами отправления мигрантов, пытающихся добраться до Канарских островов.

    По данным МВД Испании, только с января этого года на острова архипелага прибыло более 22 тысяч нелегальных мигрантов.

    Ранее на этой неделе Педро Санчес достиг соглашения с властями Мавритании о возобновлении сотрудничества между силами безопасности двух государств в борьбе с незаконной перевозкой людей.

    Теги:
    Африка Испания Мигранты Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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