Испания готовит масштабный запрет на курение в общественных местах

Правительство Испании одобрило законопроект, который значительно расширяет список общественных мест, где будет запрещено курение, передает Kazinform со ссылкой на BILD.

Ограничения затронут не только обычные сигареты, но и электронные устройства для курения.

Кабинет министров во главе с премьер-министром Педро Санчесом поддержал инициативу о введении запрета на курение во многих общественных местах под открытым небом. Документ предусматривает новые ограничения для курильщиков в случае его одобрения парламентом.

Согласно законопроекту, курить нельзя будет на террасах кафе, ресторанов и гостиниц, на автобусных остановках и железнодорожных платформах, на территориях университетов, спортивных объектов и бассейнов, а также на пляжах. Новые правила будут распространяться как на традиционные сигареты, так и на электронные.

Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия заявила, что главная цель инициативы — защитить здоровье людей. По ее словам, общественные пространства должны оставаться зонами с чистым воздухом, а беременные женщины, люди с астмой и другие посетители не должны подвергаться воздействию табачного дыма.

Помимо этого, законопроект предусматривает дополнительные меры по ограничению потребления табака среди несовершеннолетних и полный запрет рекламы табачной продукции и электронных сигарет.

Окончательное решение еще не принято. Документ предстоит рассмотреть и утвердить парламенту. Ожидается, что особенно активно инициативу будут обсуждать представители ресторанного бизнеса, поскольку в туристический сезон открытые террасы остаются одной из главных площадок для обслуживания посетителей.

По данным Министерства здравоохранения Испании, ежедневно курят около 26% взрослого населения страны. Ежегодно последствия употребления табака становятся причиной смерти примерно 50 тысяч человек.

Испания уже более десяти лет придерживается строгой антитабачной политики. С 2011 года в стране действует запрет на курение в закрытых общественных местах, включая бары, рестораны, кафе, дискотеки и казино.

Ранее сообщалось, что власти Турции обсуждают один из самых жестких антитабачных законов в мире — с поэтапным запретом курения и полным отказом от табачной продукции к 2040 году.