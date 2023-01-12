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Испания борется с одноразовой упаковкой из пластика

12 Января 2023, 21:24
Испания борется с одноразовой упаковкой из пластика

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - В Испании вступил в силу новый закон, который обязывает все торговые точки, которые продают продукты питания и напитки на развес и в разлив, принимать тару, которую приносят с собой покупатели. Цель – сократить использование одноразовой упаковки из пластика. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

«Мы уже упаковываем продукты в контейнеры, которые приносят клиенты, если они так хотят. Нет никаких проблем! Взвешиваем тару, и потом они берут столько товара, сколько им нужно», - сказал владелец небольшого магазина.

Одна из его клиенток говорит, что всегда берет с собой несколько сумок, когда отправляется за продуктами.

Испанская ассоциация дистрибьюторов, магазинов самообслуживания и супермаркетов (ASEDAS) напоминает, что упаковка должна быть чистой, и обращает внимание, что не все контейнеры подходят для пищевых продуктов.

«Супермаркеты могут отказаться от тары клиента, если сочтут, что контейнер не подходит. У каждой компании будут собственные требования», - уточнила руководитель отдела безопасности продуктов питания ASEDAS Мария Мартинес Эррера.

Почти половина испанских покупателей поддерживает инициативу, но теперь и на них ложится ответственность за безопасность продуктов.

У супермаркетов есть полгода на адаптацию к новому законодательству.

В Испании уже звучат призывы расширить список и распространить это постановление на другие товары массового потребления, в том числе на те, что продаются в аптеках.


Фото: bigbang.zone


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