Исландия вновь выбирает между ЕС и самостоятельностью

Жители Исландии голосуют на референдуме по вопросу возобновления переговоров о вступлении страны в Европейский союз, прерванных 13 лет назад, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC .

Жители Исландии в субботу голосуют на референдуме по вопросу о том, следует ли стране возобновить переговоры о вступлении в Европейский союз, прерванные 13 лет назад. По данным опросов, исход голосования остается практически непредсказуемым.

Одним из ключевых вопросов в дискуссии о возможном вступлении в ЕС остается рыболовство — важная для страны отрасль.

Глава рыболовецкой компании Visir Пэтур Палссон опасается, что членство в Евросоюзе может привести к сокращению рабочих мест в Исландии и переносу производств за границу.

— Если мы вступим в ЕС, то именно они будут определять политику, — считает он.

Противники вступления в Евросоюз также опасаются утраты контроля над богатыми рыбой территориальными водами страны. Они считают, что на карту поставлены суверенитет Исландии и возможность самостоятельно определять свою политику.

Сторонники европейской интеграции, напротив, рассчитывают, что более тесные связи с ЕС помогут стабилизировать национальную валюту и сдержать стремительный рост стоимости жизни.

Вопрос об отношениях с Евросоюзом десятилетиями разделяет жителей Исландии. В 2024 году левоцентристское правительство премьер-министра Криструн Фростадоуттир, пришедшее к власти после внеочередных выборов, пообещало провести референдум к 2027 году.

Однако геополитические события ускорили выполнение этого обещания. Среди них BBC называет войну России в Украине, усиление конкуренции в Арктике, угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Исландии и его претензии на Гренландию.

Министр финансов Исландии Дади Маур Кристоверссон отметил, что геополитическая обстановка быстро меняется.

— Ситуация в плане геополитических вызовов развивается очень быстро, — заявил он BBC, добавив, что вопрос о месте Исландии в мире выходит «на первый план».

Население Исландии составляет почти 400 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что перед референдумом в Исландии сторонники и противники вступления в ЕС почти сравнялись.