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Исламский банк развития продолжит свое участие в социально-экономических проектах в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
21 Марта 2022, 21:35
Исламский банк развития продолжит свое участие в социально-экономических проектах в Казахстане

ДЖИДДА. КАЗИНФОРМ - В штаб-квартире Исламского банка развития в городе Джидда состоялась встреча посла Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия Берика Арына с президентом банка Мухаммадом Сулейманом аль-Джассером. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества между ИБР и Казахстаном, в том числе участия банка в реализации социально-экономических проектов в нашей стране.

Были также рассмотрены возможности взаимодействия сторон в продвижении некоторых казахстанских инициатив, выдвинутых в рамках ОИС, таких как разработка Стратегического программного документа «Исламская инфраструктурная интеграция», предусматривающего интеграцию транспортной и торговой коммуникации между государствами-членами Организации, создание Группы «ОИС-15», которая должна объединить 15 ведущих мусульманских стран в сфере науки и технологий с целью консолидации их усилий для обеспечения научно-технического прогресса.

Кроме того, Б. Арын ознакомил собеседника с Посланием Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», отметив, что в данном стратегическом документе представлены широкомасштабная программа политических реформ и ряд важных социально-экономических мер, направленных на преодоление негативных последствий сложной геополитической ситуации в мире.

В свою очередь, президент ИБР М. аль-Джассер выразил заинтересованность банка в дальнейшем расширении сотрудничества с Казахстаном и готовность посетить нашу страну для обсуждения возможностей участия банка в новых социально-значимых проектах в РК.

М. аль-Джассер также пожелал успешной реализации новых широкомасштабных реформ в Казахстане, инициированных Президентом РК.

По его словам, стабильность и процветание такого важного члена мусульманского сообщества, каковым является Казахстан, служит интересам всего мусульманского мира.

Следует отметить, что Казахстан стал членом Исламского банка развития после присоединения в 1995 году к ОИС. С 1997 года в г. Алматы действует один из четырех региональных офисов ИБР, ответственный за координацию деятельности Банка со странами Восточной Европы, СНГ, Монголией и Китаем.

При участии ИБР в разные годы в Казахстане были реализованы проекты по строительству автодороги «Алматы - Гульшад», реконструкции участка автодороги «Караганда - Астана», оснащению Центра хирургии им. Сызганова, улучшению водоснабжения сельских районов Карагандинской области, строительству нового здания Казахского гуманитарного юридического университета и ряда других. ИБР участвует в финансировании проекта строительства «Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги».


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