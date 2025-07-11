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    17:09, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Исламский банк развития инвестирует $1,1 млрд в инфраструктурные проекты Казахстана

    В городе Джидда состоялась двусторонняя встреча представителя Правительства Республики Казахстан – советника Премьер-министра РК Нурлана Байбазарова с президентом Исламского банка развития (ИБР) Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером, передает агентство Kazinform.

    Исламский банк развития инвестирует 1,1 млрд долларов в инфраструктурные проекты Казахстана
    Фото: Правительство РК

    В ходе переговоров стороны обсудили возможности углубления сотрудничества в сфере финансирования приоритетных инфраструктурных проектов в Казахстане. Особое внимание было уделено развитию инженерной и транспортной инфраструктуры в специальных экономических и индустриальных зонах (СЭЗ и ИЗ). Ключевым итогом встречи стала договоренность о привлечении финансирования от Исламского банка развития на сумму до $1,1 млрд для реализации этих целей.

    В дополнение к достигнутым договоренностям состоялось подписание Протокола о намерениях между Правительством Республики Казахстан и Исламским банком развития. Документ отражает обоюдную готовность сторон к практической проработке механизмов финансирования проектов в рамках развития СЭЗ и ИЗ с применением инструментов исламского финансирования.

    Ожидается, что реализация данного сотрудничества придаст мощный импульс инфраструктурному развитию страны, обеспечит приток свыше 1,6 трлн тенге инвестиций и создание более 16 тыс. рабочих мест, что в свою очередь будет способствовать ускоренной индустриализации и экономической диверсификации Казахстана.

    Данная инициатива продолжает курс, определенный Рамочным программным соглашением о стратегическом взаимодействии между Правительством Республики Казахстан и ИБР, подписанным 25 июня 2024 г. В рамках этого соглашения стороны подтвердили намерение реализовать инвестиционные проекты на общую сумму свыше $8 млрд.

    Первым этапом реализации стал проект развития климатически устойчивых водных ресурсов, для которого ИБР предоставил кредит на сумму $1,15 млрд — крупнейший займ в истории банка. Средства направлены на строительство и реконструкцию 8 водохранилищ и модернизацию 115 ирригационных каналов общей протяженностью более 3, 6 тыс. километров. Проект направлен на повышение водной и экологической безопасности страны и формирует основу для устойчивого сельскохозяйственного развития.

    В ходе встречи были также обозначены ключевые направления сотрудничества в сфере исламского финансирования, включая вопросы привлечения исламских инвестиций с участием АО «Банк развития Казахстана» — дочерней организации АО «НУХ „Байтерек“.

    Что представляет собой самый крупный проект в Казахстане, финансируемый ИБР — читайте по ссылке здесь.

    Теги:
    Исламский банк развития Инвестиции
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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