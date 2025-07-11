Исламский банк развития инвестирует $1,1 млрд в инфраструктурные проекты Казахстана

В ходе переговоров стороны обсудили возможности углубления сотрудничества в сфере финансирования приоритетных инфраструктурных проектов в Казахстане. Особое внимание было уделено развитию инженерной и транспортной инфраструктуры в специальных экономических и индустриальных зонах (СЭЗ и ИЗ). Ключевым итогом встречи стала договоренность о привлечении финансирования от Исламского банка развития на сумму до $1,1 млрд для реализации этих целей.

В дополнение к достигнутым договоренностям состоялось подписание Протокола о намерениях между Правительством Республики Казахстан и Исламским банком развития. Документ отражает обоюдную готовность сторон к практической проработке механизмов финансирования проектов в рамках развития СЭЗ и ИЗ с применением инструментов исламского финансирования.

Ожидается, что реализация данного сотрудничества придаст мощный импульс инфраструктурному развитию страны, обеспечит приток свыше 1,6 трлн тенге инвестиций и создание более 16 тыс. рабочих мест, что в свою очередь будет способствовать ускоренной индустриализации и экономической диверсификации Казахстана.

Данная инициатива продолжает курс, определенный Рамочным программным соглашением о стратегическом взаимодействии между Правительством Республики Казахстан и ИБР, подписанным 25 июня 2024 г. В рамках этого соглашения стороны подтвердили намерение реализовать инвестиционные проекты на общую сумму свыше $8 млрд.

Первым этапом реализации стал проект развития климатически устойчивых водных ресурсов, для которого ИБР предоставил кредит на сумму $1,15 млрд — крупнейший займ в истории банка. Средства направлены на строительство и реконструкцию 8 водохранилищ и модернизацию 115 ирригационных каналов общей протяженностью более 3, 6 тыс. километров. Проект направлен на повышение водной и экологической безопасности страны и формирует основу для устойчивого сельскохозяйственного развития.

В ходе встречи были также обозначены ключевые направления сотрудничества в сфере исламского финансирования, включая вопросы привлечения исламских инвестиций с участием АО «Банк развития Казахстана» — дочерней организации АО «НУХ „Байтерек“.

Что представляет собой самый крупный проект в Казахстане, финансируемый ИБР — читайте по ссылке здесь.