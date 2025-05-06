«Исламские окна» появятся в казахстанских банках

Как сообщил заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов, действующее законодательство Казахстана требует создания отдельного исламского банка для осуществления соответствующей деятельности.

— Несмотря на то, что исламский банкинг предусмотрен в банковском законодательстве РК с 2009 года, его доля в банковском секторе остается незначительной — менее 0,5% от совокупных активов, — отметил он на круглом столе в Сенате.

С целью стимулирования развития исламского финансирования Агентство предлагает ввести механизм «исламских окон» — предоставление исламских банковских услуг в рамках традиционного банка.

— Такой формат позволит облегчить выход новых участников на рынок, в том числе зарубежных инвесторов, имеющих опыт в аналогичных моделях. Это также обеспечит масштабируемость бизнеса, расширение регионального присутствия за счет синергии с существующей банковской инфраструктурой. Одновременно повысится доступность исламских финансовых продуктов для клиентов, предпочитающих соответствие принципам шариата, — сообщил О. Кизатов.

Важным условием для традиционных банков, открывающих «исламские окна», станет раздельный учет операций и строгое соблюдение всех требований исламского финансирования.

Ранее АРРФР сообщило, о нововведении, предусмотренном в проекте нового закона о банках и банковской деятельности, которое позволит банкам работать с исламским финансированием, не меняя своей основной деятельности.