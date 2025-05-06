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    18:30, 05 Май 2025 | GMT +5

    «Исламские окна» появятся в казахстанских банках

    В Казахстане планируют создать условия для развития исламского банкинга в рамках нового законопроекта «О банках и банковской деятельности в РК», передает корреспондент агентства Kazinform.

    банки
    Фото: freepik.com

    Как сообщил заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов, действующее законодательство Казахстана требует создания отдельного исламского банка для осуществления соответствующей деятельности.

    — Несмотря на то, что исламский банкинг предусмотрен в банковском законодательстве РК с 2009 года, его доля в банковском секторе остается незначительной — менее 0,5% от совокупных активов, — отметил он на круглом столе в Сенате.

    С целью стимулирования развития исламского финансирования Агентство предлагает ввести механизм «исламских окон» — предоставление исламских банковских услуг в рамках традиционного банка.

    — Такой формат позволит облегчить выход новых участников на рынок, в том числе зарубежных инвесторов, имеющих опыт в аналогичных моделях. Это также обеспечит масштабируемость бизнеса, расширение регионального присутствия за счет синергии с существующей банковской инфраструктурой. Одновременно повысится доступность исламских финансовых продуктов для клиентов, предпочитающих соответствие принципам шариата, — сообщил О. Кизатов.

    Важным условием для традиционных банков, открывающих «исламские окна», станет раздельный учет операций и строгое соблюдение всех требований исламского финансирования.

    Ранее АРРФР сообщило, о нововведении, предусмотренном в проекте нового закона о банках и банковской деятельности, которое позволит банкам работать с исламским финансированием, не меняя своей основной деятельности.

    Теги:
    Религия Банки АРРФР Экономика
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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