Исламбек Салжанов возглавил Ассоциацию национальных видов спорта
Организация объединяет такие виды спорта как кокпар, аударыспак, байге, жамбы ату, тенге илу, тогызкумалак и др. Исламбек Салжанов сменил на этом посту Бекболата Тлеухана.
«За годы независимости была проделана значительная работа по развитию и популяризации национальных видов спорта. Проводились соревнования как на республиканском, так и на международном уровнях, создавалась необходимая инфраструктура. Сегодня перед Ассоциацией стоят новые задачи, необходимо объединить усилия всех сторон для их достижения», – сказал министр культуры и спорта Даурен Абаев в ходе заседания.
Исламбек Салжанов поблагодарил участников за оказанное доверие.
«Наше сообщество должно уделить особое внимание детскому спорту. Помимо этого, в наших планах – утверждение стандартов национального спорта и внедрение новых форматов. К примеру, важно модернизировать национальный конный спорт», – сказал Исламбек Салжанов.
В ходе общего собрания учредителей был заслушан отчет о деятельности Ассоциации национального спорта в 2019-2022 годах и избран новый руководящий состав объединения.
Фото: gov.kz