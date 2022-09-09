Исламбек Салжанов возглавил Ассоциацию национальных видов спорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новым президентом Ассоциации национальных видов спорта Казахстана избран бизнесмен и меценат, председатель попечительского совета общественного фонда Altyn Qyran Foundation Исламбек Салжанов. Об этом стало известно в ходе собрания учредителей Ассоциации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта РК.

Организация объединяет такие виды спорта как кокпар, аударыспак, байге, жамбы ату, тенге илу, тогызкумалак и др. Исламбек Салжанов сменил на этом посту Бекболата Тлеухана.

«За годы независимости была проделана значительная работа по развитию и популяризации национальных видов спорта. Проводились соревнования как на республиканском, так и на международном уровнях, создавалась необходимая инфраструктура. Сегодня перед Ассоциацией стоят новые задачи, необходимо объединить усилия всех сторон для их достижения», – сказал министр культуры и спорта Даурен Абаев в ходе заседания.

Исламбек Салжанов поблагодарил участников за оказанное доверие.

«Наше сообщество должно уделить особое внимание детскому спорту. Помимо этого, в наших планах – утверждение стандартов национального спорта и внедрение новых форматов. К примеру, важно модернизировать национальный конный спорт», – сказал Исламбек Салжанов.

В ходе общего собрания учредителей был заслушан отчет о деятельности Ассоциации национального спорта в 2019-2022 годах и избран новый руководящий состав объединения.





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