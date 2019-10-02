Исламбек Дастан: Проект Президента РК по кадровому резерву – хороший импульс для молодежи

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылцы активно обсуждают Послание Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению руководителя ОЮЛ «Ассоциация молодежных организаций», представителя общественного совета Жамбылской области Исламбека Дастана, представляет огромный интерес изложенный в Послании проект по кадровому резерву.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании обозначил ряд позитивных моментов. Проект по кадровому резерву дает возможность больших перспектив для нашей казахстанской молодежи. Это очень хороший импульс для подрастающего поколения, для тех, кто избрал государственную службу своей профессией. Однако здесь такой момент. Чтобы участвовать в этом проекте, должна быть рекомендация. И рекомендация должна быть от руководителя учреждения или организации, где человек работает. Но, думаю, такая практика, по нынешним временам, уже не соответствует менталитету и критериям современной молодежи», - считает спикер.

«Хочется еще отметить такой актуальный вопрос, как развитие сельских территорий. Сегодня на селе кадров не хватает, особенно молодых специалистов. По проекту «С дипломом - в село!», на котором акцентировал внимание Президент, я считаю, что молодежь сегодня больше должна быть нацелена на то, чтобы поднимать село, работать в сельской местности. Потому что село, сельскохозяйственное производство, дает основу жизни общества. И надо создавать комфортные условия проживания для сельских жителей. Чтобы они имели те же блага, которые имеют горожане. Чтобы для них были доступны сферы образования, медицины, культуры».

Отметим, в жамбылском регионе проживают 1 миллион 125 тысяч человек, из них 680 тысяч (60%) - сельчане. И свыше трети населения региона составляют молодые люди до 30 лет.

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