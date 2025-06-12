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    20:15, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Ислам Сатпаев вошел в ТОП-10 на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Германии

    Бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Ислам Сатпаев финишировал в топ-10 на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Мюнхене (Германия). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Ислам Сатпаев
    Фото: НОК РК

    Сатпаев дошел до финала соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений.

    В решающем выступлении стрелок набрал 419.1 очка. В итоге он занял шестое место.

    Победу одержал Джон-Херманн Эгг (Норвегия) - 464.1. Второе место занял Илья Марсов (Россия) - 462. На третью ступень пьедестала поднялся Жири Привацки (Чехия) - 452.

    Днем ранее вторым стал казахстанец Валерий Рахимжан (пневматический пистолет, 10 метров).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Стрельба
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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