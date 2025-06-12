Ислам Сатпаев вошел в ТОП-10 на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Германии

Бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Ислам Сатпаев финишировал в топ-10 на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Мюнхене (Германия). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.