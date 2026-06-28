Ислам Чесноков покинул шотландский «Хартс» ради клуба на родине

О расставании с Чесноковым было объявлено в официальном аккаунте ФК «Хартс».

Чесноков стал игроком «Хартс» в начале 2026 года и в общей сложности провел за шотландскую команду половину сезона-2025/26 и стал с командой вице-чемпионом Шотландии. Однако, в новом сезоне Чеснокова в «Хартс» не будет. Согласно сообщению шотландского клуба, Чесноков покинул команду и перешел в ФК «Тобол».

— Он окончательно возвращается в Казахстан за неназванную сумму. Клуб желает Исламу всего наилучшего в будущем, — говорится в заявлении ФК «Хартс».

Отметим, что «Тобол» в июле стартует в квалификации Лиги конференций сразу со второго раунда и возвращение Чеснокова призвано усилить команду накануне еврокубков.

Ранее Ислам Чесноков честно рассказал об адаптации в Шотландии.