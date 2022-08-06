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Ислам Бозбаев потерпел поражение в финале чемпионата Азии по дзюдо в Нур-Султане
6 Августа 2022 19:39

Ислам Бозбаев потерпел поражение в финале чемпионата Азии по дзюдо в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский дзюдоист Ислам Бозбаев потерпел поражение в финале чемпионата Азии в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

За золотую медаль в весовой категории до 100 килограммов он бился с Джафаром Костоевым (ОАЭ). Судьбу победителя встречи решил один балл.

Костоев его получил за выполненный прием, в итоге став чемпионом Азии. Бозбаев остался с «серебром».


Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана


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