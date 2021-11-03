Ислам Байрамуков назначен внештатным советником министра культуры и спорта РК

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Ислам Байрамуков назначен на должность омбудсмена по спорту - внештатного советника Министра культуры и спорта РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ислам Байрамуков родился 12 июня 1971 года в селе Каменка, района Турара Рыскулова Жамбылской области.

Является серебряным призером Олимпиады в Сиднее по греко-римской борьбе, двукратным обладателем Кубка Азии. В 2000 году стал чемпионом Азии, также является чемпионом восточноазиатских игр, неоднократным чемпионом страны.

Имеет высшее образование.

1989-1993 гг. - Казахский Государственный Институт Физической Культуры. Тренер- преподаватель по спорту.

2001-2003 гг.- Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби. Юридический факультет.

2003-2005 гг. - Московский Государственный социально-гуманитарный Университет Министерства труда и социального развития РФ. Экономический факультет.

В 2004 году начал работу в педагогической сфере.

С 1986 по 1989 гг. – тренер по спорту в Алматинском училище олимпийского резерва имени Кажымукана Мунайтпасова.

С 1989 по 1993 гг. - Казахский государственный институт физической культуры. Спортивный тренер-преподаватель.

С 1993 по 2004 гг. – штатный спортсмен сборной Республики Казахстан по вольной борьбе.

С 2007 по 2009 гг. – старший тренер сборной Казахстана по вольной борьбе.

С 2000 года по настоящее время является членом Ассамблеи народа Казахстана - заместителем председателя Ассоциации карачаевцев и балкарцев РК, а также председателем Молодежного крыла при Ассамблее народа Казахстана.

Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, в 2000 году награжден орденом «Парасат», награжден медалью «ҚР Тәуелсіздігіне 10 жыл».