Искусство войлоковаляния: национальному ремеслу обучают костанайцев

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Валяние шерстки сухое и мокрое, из которого потом создаются прекрасные панно, картины, игрушки и даже сумки - этому обучают костанайцев бесплатно на специальных курсах. В регионе тем самым намерены возрождать интерес к национальному ремеслу. Подробнее о войлоковалянии корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала мастер по войлоку Сауле Кабидулова.

В Костанае в Центре развития женского предпринимательства проводятся курсы по войлочному валянию. Участникам проекта предоставляется возможность бесплатного обучения у профессионалов-экспертов для повышения предпринимательского потенциала.

Само обучение традиционному виду ремесла проводят члены Союза ремесленников «Qoloner». В процессе обучения женщины могут приобрести навыки войлоковаляния, а в перспективе - превратить интересное хобби в прибыльный бизнес.

«У нас все мастера, которые преподают сейчас - в той или иной степени в детском возрасте были причастны к такому рукоделию, помогая маме или бабушке. У меня валянием тоже занималась бабушка. Именно она и передала мне свои свои знания в войлоковалянии. Отмечу, что большая часть приходящих к нам на курсы по валянию девушек и женщин — это те, у кого в семьях работали с шерстью. Мы сейчас обучаем технике мокрого и сухого валяния, валянию изделий в традиционных казахских техниках - текемет и сырмак. А также мы обучаем созданию изделий сухого валяния иглопробивным способом», - отмечает С. Кабидулова.

В регионе этот вид искусства мы развиваем уже более 5 лет».

Для того, чтобы научиться азам войлоковаляния, необходимо пройти базовый курс, который состоит из 12 занятий. Стоит сперва понять и изучить теорию, куда входит информация о том, какие изделия есть в традиционных казахских техниках валяния, базовые знания о колористике, о видах шерсти, о предстоящих к валянию изделиях.

«Несмотря на то, что войлоковаляние имеет древнюю историю, сейчас это востребованное направление и яркое, самобытное явление мировой культуры. С помощью наших курсов женщины смогут освоить новое дело и создать бизнес. В Казахстане насчитывается около полутора десятков известных мастериц по валянию из войлока, которые успешно работают в этом направлении, продают товар по Интернету или на ярмарках», - отмечает Сауле Кабидулова.

После теории начинающие мастерицы могут приступать к практике. Фелтмейкеры – мастера войлока создают предметы интерьера, картины, сумки, мебель, сувениры и игрушки, теплые пальто и куртки, тончайшую легкую одежду. Технологий для создания различных предметов и фактур много, как и направлений для реализации.

Костанайские мастера по войлоковалянию намерены в первоочередном порядке решать вопрос с сырьем, то есть - с шерстью.

«Мы приобретаем шерсть в южных регионах страны. В северных областях поставщиков нет. Поэтому мы хотим к осени наладить свое собственное небольшое производство по переработке шерсти. Нам нужно местное сырье, свое производство, чтобы мы не покупали и не искали шерсть извне», - считает С, Кабидулова.

Сейчас в Казахстане направление войлоковаляние вновь возрождается. И, как отмечает Кабидулова, хочется пропагандировать и вызвать интерес к этому ремеслу и у казахстанской молодежи.

«Многие из представителей молодого поколения даже и не знают, что такое войлок. А ведь это наше национальное ремесло. Поэтому мы хотим обучить как можно больше людей, популяризовать ремесло и продвигать на выставках современные изделия из войлока»,- подытожила Сауле Кабидулова.