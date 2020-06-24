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Искусственный пляж с морем на экране открылся в центре Вильнюса

24 Июня 2020 00:43
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Искусственный пляж с морем на экране открылся в центре Вильнюса

ВИЛЬНЮС. КАЗИНФОРМ – В Вильнюсе, который расположен в 3 часах езды от Балтийского моря, открыли искусственный пляж, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт города.

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На искусственном пляже, расположившемся в центре литовской столицы, есть все необходимые атрибуты морского курорта – белый песок, шезлонги, волейбольная площадка, раздевалка и даже вышка спасателей.

«Если жители Вильнюса не смогут пойти к морю, то море придет в Вильнюс, - говорит мэр города Ремигиюс Шимашюс. - Мы не могли обойти вниманием тот факт, что из-за карантина многие люди были вынуждены кардинально изменить свои запланированные отпуска». «Популярные морские курорты Южной Европы в настоящее время труднодоступны, и наши пляжи Балтийского моря этим летом будут переполнены. Вот почему нам нужно было решение, которое помогло бы людям окунуться в атмосферу отпуска на собственном пляже Вильнюса», - добавил мэр города.


Днем на пляже люди смогут позагорать и поиграть в волейбол, а на огромном экране будут транслироваться волны и расслабляющие звуки Балтийского моря. Вечером вильнюсцы и гости столицы смогут посмотреть фильмы, популярные сериалы и концерты. По воскресеньям предусмотрен семейный отдых – на экране будут транслироваться специальные программы для детей, а аниматоры будут развлекать малышей.


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Автор:

Тимур Дюсекеев

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