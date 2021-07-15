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Искусственный пляж с бассейнами появится в Нур-Султане

Автор:  
Арайлым Мұрат
15 Июля 2021, 09:10
Искусственный пляж с бассейнами появится в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Искусственный пляж с бассейнами появится на набережной реки Есиль в Триатлон-парке близ моста по улице Сарайшык, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь столичного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Назым Тенельбаева.

По ее словам, планируется оборудовать пляж на изолированном дощатом островке с видом на реку.

Новый комплекс на воде организуют на плавающих понтонах. Соединенные модули образуют каркас для установки плавательных бассейнов. Бассейн будет сооружен по типу замкнутой чаши с мягким дном.

Также на пляже будут установлены шезлонги, места для отдыха и пункты питания. К комплексу можно будет доехать на велосипеде.

Также планируется объединить все парки велодорожками и сделать их инклюзивными.

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