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    14:34, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Искусственный интеллект выявил пневмонию у 134 тысяч пациентов в Алматинской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года посредством искусственного интеллекта у 134 тыс. пациентов выявлена пневмония в алматинском регионе. Об этом заявил заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы знаете, с прошлого года у нас на базе Талдыкорганской многопрофильной больницы внедрена новая цифровая PASC-система для определения коронавирусной пневмонии на ранней стадии. Это уникальный проект, который реализуется в рамках ГЧП. С начала текущего года посредством искусственного интеллекта у 134 тыс. пациентов выявлена пневмония, из них у 41 тыс. человек - с признаками КВИ», - сказал Батыржан Байжуманов.

    Также, по его словам, врачи четырех областных ситуационных центров ежедневно проводят видеоконсультации по тяжелобольным пациентам.

    В области функционирует 15 лабораторий, в них с 1 сентября проведено 40 тыс. ПЦР-исследований, выявлено 3569 случаев КВИ.

    «Суточная мощность лабораторий составляет 11 тысяч тестов», - уточнил замакима.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматинская область
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