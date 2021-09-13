Искусственный интеллект выявил пневмонию у 134 тысяч пациентов в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года посредством искусственного интеллекта у 134 тыс. пациентов выявлена пневмония в алматинском регионе. Об этом заявил заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, с прошлого года у нас на базе Талдыкорганской многопрофильной больницы внедрена новая цифровая PASC-система для определения коронавирусной пневмонии на ранней стадии. Это уникальный проект, который реализуется в рамках ГЧП. С начала текущего года посредством искусственного интеллекта у 134 тыс. пациентов выявлена пневмония, из них у 41 тыс. человек - с признаками КВИ», - сказал Батыржан Байжуманов.

Также, по его словам, врачи четырех областных ситуационных центров ежедневно проводят видеоконсультации по тяжелобольным пациентам.

В области функционирует 15 лабораторий, в них с 1 сентября проведено 40 тыс. ПЦР-исследований, выявлено 3569 случаев КВИ.

«Суточная мощность лабораторий составляет 11 тысяч тестов», - уточнил замакима.