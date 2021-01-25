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    15:21, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Искусственный интеллект впервые использовали в лечении ишемического инсульта в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинские врачи начали успешно использовать искусственный интеллект в лечении ишемического инсульта. Нейрохирурги провели первую операцию с использованием инновационной программы «Cerebra», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Радиологическая программа по раннему выявлению инсульта с использованием искусственного интеллекта внедрена в Городской клинической больнице №7 г.Алматы впервые в Казахстане и на всей территории бывшего СНГ. Система диагностики инсульта - на базе ИИ «Cerebra». Сначала пациенту проводится КТ-обследование, которое проходит постпроцессинг в софте Cerebra.

    Как отметил главный врач ГКБ №7 г. Алматы профессор Манас Рамазанов, новый проект создан командой молодых алматинских IT-специалистов.

    «Проект впервые внедрили в 7 больнице. На сегодня система работает в пилотном режиме, но уже показывает свою эффективность. И уже есть первая пациентка, кому помог искусственный интеллект», - рассказал он.

    Врачи отделения сосудистой нейрохирургии ГКБ 7 провели первую операцию пациентке с ишемическим инсультом, используя искусственный интеллект. Пациентка была доставлена в приемное отделение ГКБ 7 в состоянии оглушения, с полным отсутствием движений левых конечностей, с ассиметрией лица. Проведена компьютерная томография с обработкой данных в «Cerebra». В экстренном порядке выполнена механическая тромбоэкстракция из правой средней мозговой артерии головного мозга. В послеоперационном периоде пациентка в ясном сознании, движения в ноге полностью восстановлены, в руке сохраняется слабость. Пациентка готовится на дальнейшее реабилитационное лечение.

    По словам заведующего отделением сосудистой нейрохирургии ГКБ 7 Рауана Кастей, восстановление мозгового кровообращения при инсульте с возвращением всех функций возможно в течение «золотых» 4,5 часов.

    «Автоматизированная платформа определяет наличие инсульта в течение 5-10 минут и способна быстро просчитывать изменения сосудов головного мозга. Данная клинико-диагностическая программа позволяет выявить инсульт на ранних стадиях, моментально распознать зону ишемического поражения, рассчитать точное время терапевтического окна, определить показания или противопоказания к проведению операции или тромболитической терапии и многие другие функции, необходимые в диагностике и лечении пациентов с инсультом», - пояснил врач.

    Отметим, 22 января этого года в ходе своего рабочего визита в Алматы городскую клиническую больницу №7 посетил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин. Главе ведомства презентовали программу «Cerebra». В интервью журналистам министр отметил важность подобных проектов и необходимость развития программ на базе искусственного интеллекта, особенно в сфере медицины.

    Планируется, что в ближайшее время проект «Cerebra» будет внедрен в других крупных больницах Алматы и Нур-Султана.


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    Здравоохранение Алматы
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