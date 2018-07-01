Искусственный интеллект в лечении онкобольных протестировали в Алматы

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - В Алматы протестировали искусственный интеллект в сфере онкологии. В рабочей встрече по практическому применению данного проекта участвовал вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рабочая встреча состоялась на базе Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии.

«Система очень быстро предоставляет врачам варианты возможного лечения с указанием продолжительности терапии и кратности курсов химио- или лучевой терапии. Наши специалисты отметили большую потенциальную пользу, поскольку варианты предлагаемого лечения включают современные рекомендации ведущих экспертных онкологических организаций мира, предлагая альтернативный выбор, с учетом локальных возможностей.

По всем представленным клиническим кейсам получены исчерпывающие ответы по тактике лечения. На наш взгляд, рассматриваемая программа будет служить неоценимым подспорьем в повседневной работе врачей-онкологов», - сказала директор Казахского НИИ онкологии и радиологии МЗ РК Диляра Кайдарова.

Всего было протестировано 28 случаев различной локализации по 13 нозологиям.

«Сейчас эту систему используют в 25 странах мира. Если раньше врач затрачивал много времени на поиск информации из разных источников, то искусственный интеллект выдает нужную информацию за 2-3 минуты. То есть система дает рекомендации по персональной тактике лечения онкопациента на основе мировых исследований и показывает процент успешности лечения.

Эта система не имеет цель заменить работу врача, она - дополнительный инструмент: сэкономит время врачу, проанализирует тысячи публикаций и предложит самое оптимальное решение в тактике лечения. Это информация не «из гугла», а клинически подтвержденные исследования, которые были проведены в лучших клиниках мира», - отметил в свою очередь вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев.

Также он сообщил, что в будущем планируется распространить этот опыт на все регионы Казахстана, чтобы врачи могли отправлять данные сложных случаев онкологии в КазНИИОиР, не транспортируя пациента, а получать индивидуальный план лечения удаленно.