Искусственный интеллект в белом халате: что дает цифровизация в здравоохранении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сбор массива данных о здоровье казахстанцев направлена цифровизация в сфере здравоохранения. Эта довольно консервативная область долго оставалась за пределами внедрения цифровых технологий, и не только в Казахстане. Но ситуация меняется, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на офис цифровизации Министерства здравоохранения РК.

С начала прошлого года поликлиники и стационары, оказывающие услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, перешли на безбумажное здравоохранение, в них появились цифровые посты. Запись к врачу, вызов специалиста на дом можно оформить не только по телефону, но и через приложение, сервисы на портале Электронного правительства или медицинские информационные системы медорганизаций.

Как отметила директор Алматинского городского филиала Республиканского центра электронного здравоохранения Гульнара Искакова, медицинские информационно-аналитические центры в регионах появились еще в 2006 году, с 2017-го ведется масштабное внедрение не только информационных систем, существующих на уровне Минздрава, но и продуктов сторонних разработчиков, появилась платформа, объединившая разные информационные системы, минимальные требования к разработчикам.

Многие из нас воспринимают визит к врачу исключительно в негативном ключе и до последнего откладывают его, соответственно, и система здравоохранения в ее нынешнем виде нацелена на лечение, то есть на устранение уже возникших проблем и их последствий. Задача цифрового подхода – перейти на модель профилактики и раннего выявления заболеваний, когда люди будут обращаться к медикам для поддержания здоровья. Пока ежегодно казахстанские клиники в рамках ГОБМП оказывают более 10 млн услуг, но вопрос в том, насколько эти услуги полезны и нужны конкретному пациенту.

«Отсканировать написанный от руки документ и сохранить его на сервере – это не есть цифровизация. Для себя мы рассматриваем четыре основных направления работы в этой области. Первое – создание стандартов в сфере электронного здравоохранения: они должны стать публичными, доступными для всего общества, в том числе для ИТ-компаний. Второе – так называемые открытые сервисы (API) Минздрава, которые будут доступны разработчикам. Третье направление связано с открытыми данными. За 2008–2018 годы накоплено 14 терабайт данных – в пересчете на печатный лист более 600 страниц на каждого казахстанца. Но они не структурированы. Наша задача – систематизировать эти данные, сделать так, чтобы, опираясь на их анализ, система могла самообучаться и в дальнейшем помогать врачам принимать правильные решения. Наконец, четвертое направление касается развития машинного обучения и искусственного интеллекта, – поясняет цифровой комиссар Министерства здравоохранения, вице-министр Олжас Абишев.

В июле 2019 года на сайте Электронного правительства запущен электронный паспорт здоровья, который позиционируется как центральное хранилище данных о результатах обследований, курсов лечения, о том, какие услуги получал пациент в государственных медучреждениях и частных клиниках, работающих по госзаказу, а также о возможных аллергических реакциях и показаниях по питанию. Следующий шаг – создание национальных отраслевых стандартов и их синхронизация с международными. В дальнейшем это поможет специалистам в постановке правильного диагноза и назначении правильного лечения.

«Нашей задачей является не разработка приложений и программных продуктов, а создание такой экосистемы и таких условий, при которых разработчики могли бы интегрироваться с нашими сервисами и создавать свои продукты. Мы можем заниматься сбором и хранением структурированных данных о медицинских услугах, чтобы в дальнейшем внедрять такие элементы, как ИИ, машинное обучение», – считает Абишев.

Свой вклад в сбор данных могут внести и сами казахстанцы, точнее, их смартфоны и «умные» носимые устройства. Современным гаджетам доступна информация о ряде медицинских показателей – продолжительности и качестве сна, пульсе, уровне двигательной активности, рационе, индексе массы тела и прочем. Эти сведения пользователь может передавать лечащему врачу, а тот в свою очередь – использовать для дальнейшего анализа, давая рекомендации и создавая базу для внедрения ИИ и машинного обучения. С запуском ОСМС Фонд социального медицинского страхования сможет на основе полученных цифровых данных контролировать объем и качество оказанных услуг.

Лекарственное обеспечение – еще одна область медицины, где внедрение цифровых решений способно помочь предотвратить нарушения и сэкономить средства. В частности, организовав в 2019 рассылку свыше одного млн SMS-уведомлений, в Минздраве выяснили, что около пяти тыс. казахстанцев не получали выписанные им бесплатные лекарства, которые в результате поступали на продажу в аптеки или уходили на рынки других стран.

Технологии помогли сэкономить более 35 млн тенге, благодаря чему был расширен перечень выделяемых бесплатно лекарств, чего не удавалось сделать на протяжении многих лет. В 2019 году экономия составила более 27 млрд тенге, которые также направлены на рефинансирование потребностей в лекарствах.

Среди других цифровых проектов в сфере здравоохранения – выявление поддельных медицинских сертификатов, реестр объектов общественного питания, а также контроль за персональным распределением выпускников медицинских вузов.

Обычным гражданам о нововведениях пока известно не так много: импровизированный опрос, проведенный организаторами IoT&AI Eurasia, показал, что среди доступных цифровых услуг в сфере здравоохранения лидирует наиболее понятная – запись на прием по интернету. Но эксперты полагают, что в ближайшие 5–10 лет отрасли предстоит кардинальная трансформация, и медицина начнет все более активно взаимодействовать с ИТ.