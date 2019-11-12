Искусственный интеллект несет в себе возможности и вызовы - Нурсултан Назарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Искусственный интеллект сулит хорошее будущее и в то же время риски. Об этом заявил Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глобальная конфронтация между державами активно смещается в сторону технологий. Ситуация вокруг китайских компаний HUAWEI отчетливо показала, что геополитические противоречия мировых держав могут невольно оказывать влияние на развитие в сфере технологии, производства электроник», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании Astana Club в столице.

По словам Нурсултана Назарбаева, развитие искусственного интеллекта несет в себе как огромные возможности, так и огромные вызовы.

«Например, сегодня искусственный интеллект - один из важнейших инструментов расшатывания стабильности и гибридных войн. Под влиянием искусственного интеллекта формируется новая расстановка сила в мире», - отметил Елбасы.

Вместе с тем, Первый Президент Казахстана отметил потенциал Назарбаев Университета в развитии искусственного интеллекта.

«Всем понятно, куда развивается наука, куда развивается техника. Недавно я встретился с президентом SoftBank Японии, который создал этот банк и финансирует именно организацию, которая коллективно занимается искусственным интеллектом. Казахстан решил подключиться к этому банку и тоже работает в этой связи. Здесь есть продвинутые университеты, Назарбаев Университет и специальные институты университета занимаются искусственным интеллектом. Я знаю, есть та самая программа в России, в Америке тем более. Китай и США являются лидерами в этом вопросе. Искусственный интеллект сулит хорошее будущее и в то же время - риски и опасности», - считает Н. Назарбаев.

Напомним, в столице состоялось Пятое ежегодное заседание Astana Club. Для участия в мероприятии прибыли более 50 топовых политиков мира, признанных интеллектуалов Евразии и лучших специалистов в области международных отношений.