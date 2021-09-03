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Искусственный интеллект использовался для анализа КТ-снимков во время пандемии

3 Сентября 2021 13:43
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Искусственный интеллект использовался для анализа КТ-снимков во время пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для анализа снимков компьютерной томографии во время пандемии использовался искусственный интеллект. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жамбакин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Это полная оцифровка медицинских данных, создание хранилищ по снимкам. Допустим, во время пандемии использовался искусственный интеллект для анализа КТ-снимков, который позволил значительно повысить эффективность, и снизил диспропорции в наличии доступности врачей. Сейчас эта же технология используется для анализа онкозаболеваний. Ставится такая задача охватить полностью медучреждения этой системой, чтобы можно было применять искусственный интеллект для анализа всех снимков», - поделился планами Аскар Жамбакин на экспертной встрече по обсуждению Послания в СЦК.

Ранее А. Жамбакин рассказал о проводимой работе в части цифровизации данных.

«Если посмотреть как на пирамиду, то в базе лежит инфраструктура – это интернет, создание сети центров обработки данных с использованием новых технологий; на следующем уровне это взаимодействие государства с бизнесом и гражданами, а также стимулирование цифровизации самим бизнесом; на следующем уровне это применение аналитики госорганами и тем же бизнесом, чтобы повысить свою эффективность. В комплексе эта пирамида может считать цифровым правительством», - отметил спикер.


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#Правительство РК   #Здравоохранение   #Цифровой Казахстан   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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