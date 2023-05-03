Искусственный интеллект и рынок труда: самые востребованные профессии будущего

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно исследованию Всемирного экономического форума, искусственный интеллект может сильно изменить рынок труда в ближайшие пять лет. Профессии, связанные с развитием технологии искусственного интеллекта (ИИ), станут самыми востребованными в ближайшие пять лет, говорится в отчете ВЭФ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Взрыв интереса к искусственному интеллекту в последние месяцы благодаря появлению таких инструментов, как ChatGPT и Midjourney, вызвал обеспокоенность по поводу того, как эта технологическая революция повлияет на рынок труда.

Всемирный экономический форум представил доклад «Будущее работы», в котором подробно описано, какие профессии будут наиболее востребованы в ближайшие пять лет, а какие - под угрозой исчезновения.

Неудивительно, что специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению возглавили список самых востребованных профессий. За ними следуют специалисты по устойчивому развитию, бизнес-аналитики и эксперты в сфере информационной безопасности.

По другую стороны - банковские клерки, работники почтовой службы и кассиры.

Вот десятка наиболее и наименее перспективных профессий, согласно ВЭФ.

1. Специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению

2. Менеджеры по устойчивому развитию

3. Бизнес-аналитики

4. Эксперты в сфере информационной безопасности

5. Специалисты в области финтеха

6. Дата-аналитики и дата-инженеры

7. Специалисты по робототехнике

8. Инженеры по электротехнологиям

9. Операторы сельскохозяйственного оборудования

10. Специалисты по цифровой трансформации

Самые быстро сокращающиеся рабочие места

1. Банковские клерки и смежные профессии

2. Сотрудники почтовой службы

3. Кассиры

4. Операторы ввода данных

5. Секретари

6. Клерки по учету материалов и складскому учету

7. Бухгалтеры

8. Законодатели и чиновники

9. Учетчики-статистики, финансовые и страховые работники

10. Коммивояжеры и смежные профессии

Отчет ВЭФ «Будущее работы» основан на данных опроса крупнейших работодателей мира. Исследователи выясняли ожидания работодателей на ближайшие пять лет. В опросе приняли участие 803 компании, в которых в совокупности занято более 11 миллионов работников, охватывающие 27 отраслей и 45 экономик из всех регионов мира.

В отчете подробно рассказывается, что по прогнозам работодателей будет создано 69 миллионов новых рабочих мест, но еще больше - 83 миллиона - исчезнет. Это двухпроцентное снижение занятости, или 14 миллионов рабочих мест. В отчете это сокращение объясняется экономическими проблемами, включая высокую инфляцию, замедление экономического роста и дефицит предложения.

С точки зрения абсолютных потерь рабочих мест в наибольшей степени пострадают операторы ввода данных - в течение пяти лет ожидается потеря 8 миллионов рабочих мест, за ними следуют секретари и бухгалтеры. На эти три профессии в совокупности приходится более половины ожидаемого сокращения рабочих мест, отмечается в докладе «Будущее работы 2023».

В то же время, прогрессирующее внедрение технологий и растущая цифровизация вызовут наибольшие изменения на рынке труда и станут положительным фактором для создания новых рабочих мест. Более 3/4 опрошенных компаний планируют внедрять технологии больших данных, облачных вычислений и искусственного интеллекта в ближайшие пять лет.

Но технологическая революция также является виновницей многочисленных ожидаемых потерь. В качестве услуги, которая все чаще приводит к закрытию банковских отделений, выделяется онлайн-банкинг, а банковские клерки в ближайшие пять лет могут рассчитывать на 40-процентное сокращение их числа.

Автоматизация, сенсорные технологии и онлайн-услуги снижают потребность в сотрудниках почтовой службы, кассирах и операторов ввода данных - число занятых в этих профессиях, как ожидается, сократится более чем на треть.

«В 2023 году преобразования на рынке труда, вызванные технологическими прорывами, такими как наступление эры искусственного интеллекта, усугубляются экономическими и геополитическими потрясениями, а также растущим социальным и экологическим давлением», - пишет в предисловии к докладу управляющий директор Всемирного экономического форума Саадия Захиди.

Рабочие места в сфере устойчивого развития растут

Глобальные усилия по декарбонизации промышленности, направленные на борьбу с изменением климата, приведут к заметному увеличению числа рабочих мест в сфере устойчивого развития в ближайшем будущем, говорится в докладе.

К концу десятилетия может быть создано около 30 миллионов рабочих мест в сфере чистой энергетики и технологий с низким уровнем выбросов.