Искусственный интеллект для борьбы с коронавирусом из Силиконовой долины будет применяться в Казахстане

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По инициативе Генерального консульства РК в Сан-Франциско США (Силиконовая Долина), при поддержке Министерства здравоохранения РК, после 14-дневных переговоров между НАО «Медицинcкий университет Семея» и XLabs (ИТ компания США) было подписано соглашение по применению искусственного интеллекта для борьбы с пандемией COVID-19 на территории Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Цель проекта: сбор Big Data; анализ данных по распространению заболевания; анализ данных эпидемиологической ситуации других стран и Казахстана; машинный анализ тактики ведения пациентов с КВИ; автоматический сравнительный анализ мер, предпринимаемые по предотвращению распространения КВИ; разработка более эффективных методов профилактики распространения заболевания среди населения.

«Данное соглашение открывает для Казахстана целый ряд преимуществ. В первую очередь будут доступны самые актуальные и эффективные меры борьбы с пандемией. Также будет получен опыт сбора и анализа больших объёмов данных, который в будущем будет непременно полезен», - отмечается в сообщении Министерства здравоохранения РК в Facebook.

Компания XLabs уже на протяжении многих лет занимается развитием искусственного интеллекта для применения его возможностей в медицине. Так, в настоящее время разработка компании XLabs умеет успешно диагностировать свыше 30 различных заболеваний, в том числе различные формы онкологических заболеваний.