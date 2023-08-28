Искусственный интелект научился определять «истинный» возраст человека по рентген-снимкам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новое исследование показало, что искусственный интеллект может определить биологический возраст человека по рентгенограмме грудной клетки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.



Ученые разработали модель искусственного интеллекта (ИИ), которая может определить биологический возраст человека по рентгеновским снимкам его грудной клетки.

В новом исследовании, результаты которого опубликованы в журнале The Lancet Healthy Longevity, ученые из Университета Осаки (Япония) обнаружили, что чем выше возраст, оцененный искусственным интеллектом, по сравнению с реальным возрастом человека, тем выше вероятность наличия у него хронического заболевания.

«Наши результаты свидетельствуют о том, что видимый возраст, определяемый по рентгенограмме грудной клетки, может точно отражать состояние здоровья, не зависящее от хронологического возраста, - заявил аспирант и автор исследования Ясухито Мицуяма. - Мы намерены развивать это исследование и применять его для оценки тяжести хронических заболеваний, прогнозирования продолжительности жизни и возможных хирургических осложнений».

Для создания модели искусственного интеллекта, способной читать рентгенограммы грудной клетки, исследователи использовали более 67 тысяч рентгенограмм, полученных в период с 2008 по 2011 год от здоровых людей в различных учреждениях.

У здоровых людей наблюдалась сильная корреляция между возрастом, рассчитанным ИИ, и хронологическим возрастом.

Увеличение возраста по сравнению с реальным возрастом человека

Исследователи также проверили более 34 000 рентгенограмм грудной клетки пациентов с известными заболеваниями.

Было установлено, что при некоторых хронических заболеваниях, таких как гипертония, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), заболевания печени, легких и хроническая почечная недостаточность, модель, рассчитанная искусственным интеллектом, дает более высокий возраст по сравнению с реальным возрастом пациента.

В то же время для острых заболеваний, например, недавно перенесенных инфекций, таких как пневмония, корреляция была незначительной.

«Этот результат означает, что наш ИИ улавливает хронические, а не острые изменения при рентгенографии грудной клетки, что вполне обоснованно, поскольку старение возникает в результате хронических изменений, которые накапливаются с течением времени», - заявили авторы исследования.

Авторы отметили, что данная модель ИИ может служить индикатором возрастных заболеваний и помочь в раннем выявлении и вмешательстве.

Однако они призвали к проведению дальнейших исследований для подтверждения причинно-следственных связей, сравнения модели ИИ с другими биологическими маркерами возраста и изучения других этнических групп.