РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:25, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Искусственно созданной монополией назвал систему «Күнделік» депутат Саиров

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пробел в воспитании молодежи, унаследованный от старого Казахстана, - это система «Күнделік», насильственно внедренная во все школы. Об этом заявил депутат Мажилиса Ерлан Саиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Несмотря на наличие не одной, а нескольких отечественных компаний, способных предоставлять электронные услуги, эксперты говорят, что под давлением групп, компетентный орган передал услуги по сбору, хранению и обработке персональных данных 4 миллионов казахстанских школьников на 12 лет зарубежной компании без какого-либо отбора и наблюдения», - сказал Ерлан Саиров, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса.

    По его словам, в результате в этой области возникла искусственная монополия, управляемая из-за рубежа.

    Силами внешней монополии все дети, учителя и родители Казахстана (в общей сложности 7 миллионов человек) вынуждены ежедневно видеть негативную рекламу в «Күнделік», который государство обязало использовать.

    «В том числе много рекламы, чуждой этике и национальным традициям, отравляющей сознание. По этому поводу СМИ постоянно бьют тревогу», - подчеркнул Ерлан Саиров.

    Депутат добавил, что система «Күнделік» использует серверы государственного учреждения «Национальные информационные технологии», и Генеральная прокуратура должна проверить информацию о том, что Министерство просвещения ежегодно для этих целей выделяет 800 миллионов тенге.

    «Эта отрасль вообще не подпадает под монопольное регулирование, поэтому должна быть конкурентная. А «Күнделік» на сегодня – это искусственная монополия!», - подчеркнул депутат.

    Теги:
    Мажилис Цифровой Казахстан Образование для mail.ru Парламент
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:34
    Вырастут ли цены на бензин в Казахстане
    Сегодня, 18:26
    Парламентская делегация Вьетнама посетит Казахстан
    Сегодня, 18:22
    Падение ребенка с лестницы: директора столичной школы уволили
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!