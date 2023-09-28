Искусственный интеллект будет бороться с коррупцией в Казахстане

Для борьбы с коррупцией на таможне планируют использовать искусственный интеллект. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пленарном заседании сенатор Геннадий Шиповских задал вице-министру вопрос: «Планируется ли в будущем использовать искусственный интеллект на таможне? Вы разрабатываете новые механизмы работы?»

На что Ержан Биржанов ответил, что в таможенной сфере предполагается внедрение новых форм работы.

«Сейчас мы внедряем искусственный интеллект для минимизации человеческого фактора - рентгеновские снимки, которые будут сделаны через инспекционные комплексы. Во-первых, это позволяет минимизировать коррупционные случаи, (документально) автоматически выявлять. Во-вторых, в настоящее время при использовании (таможенником) жетона (аудиозапись) проверяется искусственным интеллектом. Предполагается, что он будет определять через подозрительные слова (факт коррупции – автор). Сейчас проводится тестирование. В следующем году введем в работу новые виды контроля», - проинформировал Ержан Биржанов.

Ранее сообщалось, что Сенат одобрил соглашение между Казахстаном и Узбекистаном о контроле перемещения энергоресурсов.