Искоренить взяточничество за трудоустройство намерены в КТЖ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный перевозчик внедряет новый проект по прозрачному найму персонала. Об этом сегодня в ходе брифинга на площадке АО «Самрук-Қазына» рассказал заместитель председателя правления АО «НК «ҚТЖ» Серик Абденов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

По его словам, новая схема трудоустройства, которая включает в себя централизованный отбор работников, исключит возможность региональным начальникам принимать соискателей на службу и брать за это деньги.

Проект по прозрачному найму персонала состоит из нескольких этапов. Все вакансии компании публикуются на общедоступных ​ интернет-платформах Head Hunter, Работа Nur кz и Samruk Qyzmet. Кандидат должен направить свой отклик на свободную вакансию. После первичного интервью он направляется на тестирование. Шорт-лист соискателей, прошедших все этапы отбора на центральном уровне, передается конкурсной комиссии, организованной кадровыми службами в регионах. Квалификационная проверка и оформление на работу осуществляется через единый Многофункциональный центр обслуживания при Департаменте кадрового администрирования АО «НК «ҚТЖ».

«Мы проанализировали все ключевые факторы, способствующие возникновению коррупционных угроз. Один из них – недоступность информации о вакансии. Не имея сведений о свободных рабочих местах, желающие трудоустроиться искали каналы. Сейчас в компании принят целый комплекс актикризисных мер, направленных на искоренение коррупции в кадровой сфере»,- сказал С.Абденов.

Как отметил спикер, по новой системе уже устроились на работу по специальности 656 человек, из которых 371 внешний кандидат и 285 – внутренние.

Кадровый блок компании проводит масштабную работу по профилактике бытовой коррупции и устранению конкретных причин правонарушений. В ходе брифинга ​ отмечалось, что руководство компании обязательно отреагирует на факты о непрозрачных, сомнительных действиях при кадровых решениях в регионах, если сообщение об этом поступит в центральный аппарат через call-центр или социальные сети. ​

Вместе с тем, по словам представителей антикоррупционных служб, в сфере железнодорожных перевозок за последние два года выявлено 65 коррупционных деяний, большая часть которых связаны со взяточничеством.