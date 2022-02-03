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Искоренить непродуктивных посредников в производстве и распределении ГСМ планируют в Казахстане

3 Февраля 2022 15:09
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Искоренить непродуктивных посредников в производстве и распределении ГСМ планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют искоренить непродуктивных посредников в системе производства и распределения горюче-смазочных материалов. Об этом заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Было отмечено, что в настоящее время обсуждается ограничение деятельности непродуктивных посредников через усиление требований к оптовым поставщикам.

«Одно из усилений относится к ограничению нормы прибыли», - уточнил Болат Акчулаков.

Министр добавил, что в качестве оптовых поставщиков должны выступать только лица, обладающие нефтебазами на праве собственности, за исключением Единого оператора и оборота авиакеросина (схема по авиатопливообеспечению будет представлена дополнительно).

Кроме того, по данным ведомства, в настоящее время совместно с АЗК прорабатывается вопрос возобновления биржевых торгов с учетом предельных розничных цен.

Также рассматривается предложение ограничить круг участников только сетями АЗС со снижением порогов ограничительных требований; планируется разбить торговые сессии для крупных и мелких сетей АЗС. Это позволит АЗС через биржу напрямую покупать ГСМ у ресурсодержатетелей.



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#Энергетика   #Минэнерго РК   #Топливо  
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Автор:

Серик Сабеков

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