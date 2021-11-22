Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Исключительным достижением Независимости назвала Аида Балаева сообщество НПО

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
22 Ноября 2021, 10:58
Исключительным достижением Независимости назвала Аида Балаева сообщество НПО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития Аида Балаева открыла Десятый юбилейный Гражданский форум Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«От всего сердца хочу поприветствовать Вас и поздравить с началом работы Десятого юбилейного Гражданского форума Казахстана! Символично, что он проходит в знаковый год в канун самого главного праздника нашей страны – 30-летия Независимости. Примите мои искренние поздравления в связи с этим знаменательным событием», - сказала Аида Балаева.

По ее словам, профессиональное, активное и независимое сообщество неправительственных организаций Казахстана – это исключительное достижение Независимости.

«Более того, без НПО сегодня невозможно представить ни одну из сфер социальной жизни государства. И всё это благодаря Вам – всем тем, кто посвятил свою жизнь служению интересам сограждан. Кто по зову сердца, кто ради торжества социальной справедливости, а кто из простого, но большого чувства любви ко всему родному выбрал этот нелегкий путь», - заключила А. Балаева.


НПО   Общество   30 лет Независимости   Аида Балаева  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау