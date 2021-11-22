Исключительным достижением Независимости назвала Аида Балаева сообщество НПО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития Аида Балаева открыла Десятый юбилейный Гражданский форум Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«От всего сердца хочу поприветствовать Вас и поздравить с началом работы Десятого юбилейного Гражданского форума Казахстана! Символично, что он проходит в знаковый год в канун самого главного праздника нашей страны – 30-летия Независимости. Примите мои искренние поздравления в связи с этим знаменательным событием», - сказала Аида Балаева.

По ее словам, профессиональное, активное и независимое сообщество неправительственных организаций Казахстана – это исключительное достижение Независимости.

«Более того, без НПО сегодня невозможно представить ни одну из сфер социальной жизни государства. И всё это благодаря Вам – всем тем, кто посвятил свою жизнь служению интересам сограждан. Кто по зову сердца, кто ради торжества социальной справедливости, а кто из простого, но большого чувства любви ко всему родному выбрал этот нелегкий путь», - заключила А. Балаева.