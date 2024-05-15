Исключить участие государства в бизнесе, предлагают депутаты

Депутат фракции «Ак жол» в Мажилисе предлагает исключить п. п. 5 п. 1 ст. 192 предпринимательского кодекса, который допускает участие государства в бизнесе в случае деятельности ранее созданных квазигоспредприятий, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Неделю назад, 8 мая текущего года, Глава государства подписал Указ «О мерах по либерализации экономики». На проблемы недопустимой концентрации рынка в руках квазигосударственного сектора и банковских структур, Президент К. Токаев указывал в Послании «Экономический курс Справедливого Казахстана» 1 сентября 2023 г. и в выступлении на заседании Правительства 7 февраля текущего года. Фракция «Ак жол» также в депутатских запросах от 26 мая 2021 г., 19 января 2023 г. и так далее, неоднократно обращалась с предложениями о разработке и реализации аналогичной программы к предыдущему Правительству. Поэтому демократическая партия «Ак жол» заявляет о готовности включиться в разработку и реализацию конкретных шагов по исполнению вышеназванного Указа, — заявил мажилисмен Азат Перуашев, оглашая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

При этом депутаты особо отмечают, что основными направлениями документа обозначены:

обеспечение неприкосновенности частной собственности;

поддержка честной конкуренции участников рынка;

фронтальное снижение издержек бизнеса на отношения с государственными органами, и др.

— Крайне злободневными считаем поручения К. Токаева по: проведению до конца года ревизии всех государственных и квазигосударственных активов; созданию Национального офиса по приватизации; определению условий и методов приватизации по каждому передаваемому госактиву; возможность приватизации гособъектов по инициативе частного бизнеса; недопустимость создания частных монополий; исключение использования заемных средств из государственных источников, — подчеркнул Азат Перуашев.

Депутат добавил, что принципиально важно, что в рамках либерализации Глава государства потребовал пересмотреть систему закупок Фонда «Самрук-Казына», критерием которых должно стать увеличение доли внутристрановой ценности, то есть товаров и услуг казахстанского производства.

— Кроме того, поручено при проведении госзакупки допускать к тендеру квазигоспредприятия, если на него подали заявки два и более частных предприятия. Уважаемые коллеги, буквально двадцать минут назад мы с вами приняли во втором чтении закон «О государственных закупках», где внесена аналогичная поправка фракции «Ак жол». Таким образом, можно отметить, что данное конкретное поручение Указа уже выполнено Мажилисом, — сказал Азат Перуашев.

Системное значение, по его словам, имеет также требование упростить требования для открытия новых банков и филиалов иностранных банков.