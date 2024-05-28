Исключить «Талибан» из списка террористических организаций предложили в России

МИД и Минюст России предложили президенту РФ исключить движение «Талибан» из списка запрещенных террористических организаций, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

- Это обязательно. Без этого о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения, - заявил агентству ТАСС директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Движение «Талибан» было признано в РФ террористической организацией в 2003 году. В связи с выводом из Афганистана американских войск, к августу 2021 года талибы получили контроль над Кабулом и большей частью страны. В дальнейших контактах с талибами российская сторона заявляла об ожидаемых со стороны нового правительства шагах в вопросе обеспечения прав женщин и нацменьшинств, инклюзивности в формировании кабмина, а также ряда других демократических преобразованиях.

Исключение «Талибана» из списка запрещенных в РФ организаций обеспечит условия для дальнейшего официального признания их власти над страной, в т.ч. послужит в пользу международной субъектности сегодняшнего Кабула.

Ранее сообщалось о том, что профильные ведомства России прорабатывают вопрос об исключении «Талибана» из списка террористических организаций.

В конце декабря 2023 года власти Казахстана приняли решение исключить Талибан из списка запрещенных организаций.