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    19:52, 27 Май 2024 | GMT +6

    Исключить «Талибан» из списка террористических организаций предложили в России

    Афганистан
    Фото: Миссия ООН в Афганистане / Ф. Ваези

    МИД и Минюст России предложили президенту РФ исключить движение «Талибан» из списка запрещенных террористических организаций, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    - Это обязательно. Без этого о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения, - заявил агентству ТАСС директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

    Движение «Талибан» было признано в РФ террористической организацией в 2003 году. В связи с выводом из Афганистана американских войск, к августу 2021 года талибы получили контроль над Кабулом и большей частью страны. В дальнейших контактах с талибами российская сторона заявляла об ожидаемых со стороны нового правительства шагах в вопросе обеспечения прав женщин и нацменьшинств, инклюзивности в формировании кабмина, а также ряда других демократических преобразованиях.

    Исключение «Талибана» из списка запрещенных в РФ организаций обеспечит условия для дальнейшего официального признания их власти над страной, в т.ч. послужит в пользу международной субъектности сегодняшнего Кабула.

    Ранее сообщалось о том, что профильные ведомства России прорабатывают вопрос об исключении «Талибана» из списка террористических организаций.

    В конце декабря 2023 года власти Казахстана приняли решение исключить Талибан из списка запрещенных организаций.

    Теги:
    Талибан Афганистан Мировые новости Россия
    Нарымбек Исмагулов
    Автор
    Нарымбек Исмагулов
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