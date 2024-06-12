Исключить посредников при перевозках пассажиров и грузов призвал Алихан Смаилов

Непрозрачны оказываемые меры государственной поддержки социально значимых пассажирских железнодорожных перевозок. Об этом заявил председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов, передает агентство Kazinform.

- Непрозрачны оказываемые меры государственной поддержки социально значимых пассажирских железнодорожных перевозок. Проведение конкурсов по субсидированию расходов перевозчиков осуществляется на бумажных носителях. Отсутствует единый подход к возмещению расходов. Отдельные частные перевозчики ежегодно получают субсидии в полном объеме, а другие – частично. При этом сумма их непокрытых расходов с 2020 года составляет 65 млрд тенге, - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса.

Глава ВАП добавил, что не предусмотрено требование по направлению части прибыли и амортизационных отчислений на обновление активов пассажирских перевозчиков. Отсюда старые вагоны с несоблюдением элементарных санитарных норм.

- Подводя общие итоги, мы пришли к выводу, что без кардинальных мер по управлению Национальным перевозчиком фрагментарные решения, принимаемые до настоящего времени Министертством транспорта и самой компанией, не дадут ожидаемого эффекта, - подчеркнул Алихан Смаилов.

В связи с этим, по его словам, требуется:

- Правительству, АО «Самрук-Қазына» решить вопрос долговой нагрузки КТЖ;

- обеспечить направление доходов исключительно на восстановление производственных активов, в том числе на реновацию магистральной железнодорожной сети;

- предусмотреть институт внешнего управляющего по развитию Национальной железнодорожной компании;

- ускорить цифровизацию процессов управления ж/д инфраструктурой и перевозками;

- исключить излишние частные посреднические структуры в организации производственно-технологических процессов и при перевозках грузов и пассажиров.



