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    11:47, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Исключить посредников при перевозках пассажиров и грузов призвал Алихан Смаилов

    железнодорожный поезд
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Непрозрачны оказываемые меры государственной поддержки социально значимых пассажирских железнодорожных перевозок. Об этом заявил председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов, передает агентство Kazinform.

    - Непрозрачны оказываемые меры государственной поддержки социально значимых пассажирских железнодорожных перевозок. Проведение конкурсов по субсидированию расходов перевозчиков осуществляется на бумажных носителях. Отсутствует единый подход к возмещению расходов. Отдельные частные перевозчики ежегодно получают субсидии в полном объеме, а другие – частично. При этом сумма их непокрытых расходов с 2020 года составляет 65 млрд тенге, - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса. 

    Глава ВАП добавил, что не предусмотрено требование по направлению части прибыли и амортизационных отчислений на обновление активов пассажирских перевозчиков. Отсюда старые вагоны с несоблюдением элементарных санитарных норм. 

    - Подводя общие итоги, мы пришли к выводу, что без кардинальных мер по управлению Национальным перевозчиком фрагментарные решения, принимаемые до настоящего времени Министертством транспорта и самой компанией, не дадут ожидаемого эффекта, - подчеркнул Алихан Смаилов. 

    В связи с этим, по его словам, требуется: 

    - Правительству, АО «Самрук-Қазына» решить вопрос долговой нагрузки КТЖ; 
    - обеспечить направление доходов исключительно на восстановление производственных активов, в том числе на реновацию магистральной железнодорожной сети;
    - предусмотреть институт внешнего управляющего по развитию Национальной железнодорожной компании;
    - ускорить цифровизацию процессов управления ж/д инфраструктурой и перевозками;
    - исключить излишние частные посреднические структуры в организации производственно-технологических процессов и при перевозках грузов и пассажиров.

    Теги:
    Грузоперевозки Высшая аудиторская палата РК Алихан Смаилов Перевозки Железная дорога Госаудит
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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