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Исключить получение прав на разведку и добычу на больших участках предложил депутат Арсютин

Автор:  
Серик Сабеков
12 Апреля 2023, 13:33
Исключить получение прав на разведку и добычу на больших участках предложил депутат Арсютин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Организовать получение прав на разработку и добычу месторождений (участков) непосредственно через интерактивную карту предложил депутат Мажилиса Николай Арсютин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках индустриально-инновационного развития Республики Казахстан активно реализуются технически и технологически значимые инвестиционные проекты. Их ввод в производство способствует интенсивному социально-экономическому развитию страны. При этом, своевременность реализации проектов имеет высокую важность», - сказал Николай Арсютин, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Депутат отметил, что в нашей стране для реализаторов проектов созданы привлекательные условия, поддерживающие их инициативы. Значительная их часть разработана и уже успешно внедрена.

«Одним из них является механизм предоставления инвесторам недр и месторождений сырья. Реализаторам инвестпроектов оказывается консультационная и финансовая поддержка, в приоритетном и упрощенном порядке предоставляются права на разведку, освоение месторождений и добычу сырья для инновационных проектов. Упрощено и облегчено решение ряда других вопросов и проблем», - добавил Николай Арсютин

Вместе с тем, по его словам, в рамках дальнейшего развития условий для инвесторов, еще имеется ряд задач, которые требуют совершенствования, упрощения, исключения негативных, в том числе, субъективных факторов при принятии решений. При этом, часть проблем может быть снята путем дальнейшего развития интерактивных путей решения вопросов при реализации инвестпроектов.

В связи с этим, депутат озвучил предложения по дальнейшему совершенствованию работы в этом направлении:

- придать информации об участках на интерактивной карте месторождений превалирующий (предпочтительный) статус, что создаст условия для открытой, корректной и оперативной работы по получению потенциальными инвесторами прав на разведку и добычу и предотвратит неправомерные (спорные) и неоднозначно трактуемые действия ответственных лиц и информация от них, сократит бюрократические потери;

- обязать ответственные органы о постоянной и незамедлительной актуализации информации, размещенной в интерактивной карте;

- четко указывать информацию о наличии или отсутствии обременений по правам на участки, а также, информацию об участках, находящихся на рассмотрении по вопросам прав на них;

- указывать сроки начала и окончания рассмотрений вопросов по правам на участки, находящиеся в стадии принятия решений;

- организовать решение вопроса по получению прав на разработку и добычу месторождений (участков) непосредственно через интерактивную карту в интерактивном режиме, исключая какого-либо контакта с ответственными лицами государственных и других структур;

- принять меры по исключению возможности получения прав на разведку и добычу на необоснованно большие участки;

- принять меры по делению больших по площади участков, свободных от обременений на право пользования;

- обеспечить размещение на интерактивной карте максимальной информации, важной для потенциальных инвесторов.

«Реализация вышеуказанных предложений в интерактивном режиме на основе программы интерактивной карты позволит значительно улучшить инвестиционную привлекательность Республики Казахстан, сократит административные барьеры, бюрократические проволочки, создаст условия для быстрой, открытой и честной работы без субъективного подхода», - заключил Николай Арсютин.


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