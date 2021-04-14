Исключить из списка приватизации Усть-Каменогорскую и Шульбинскую ГЭС просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Исключить из списка объектов, подлежащих к приватизации ТОО «AЭС Усть-Каменогорская ГЭС» и «AЭС Шульбинская ГЭС» просят депутаты фракции «Народная партия Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановлением Правительства РК от 29 декабря 2020 года «О некоторых вопросах приватизации на 2021 – 2025 год» утвержден перечень крупных организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации в приоритетном порядке. Согласно постановлению, помимо других объектов, приватизации подлежат Усть-Каменогорская и Шульбинская гидроэлектростанций (ГЭС), 100% долей которых владеет государство», - отметил мажилисмен Сергей Решетников, озвучивая депутатский запрос в адрес первого заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова на пленарном заседании палаты.

Депутат подчеркнул, что информация о приватизации этих гидросооружений уже имеет широкий общественный резонанс.

«Несомненно, для государства выгодно, чтобы станции были в частной собственности, так как должны снизиться затраты на их содержание, ремонт и эксплуатацию. Хотелось бы сразу отметить, что нагрузку на бюджет работа этих гидроэлектростанций не даёт. За 2019 год валовый доход Усть-Каменогорская ГЭС составил 1,8 млрд тенге. Прибыль Шульбинской ГЭС – 1,2 млрд тенге. Все капитальные затраты и текущие расходы осуществляются за счёт собственных средств, государственные инвестиции не привлекались», - пояснил Сергей Решетников.

Вместе с тем, как отметил мажилисмен, эти крупнейшие ГЭС страны являются сложнейшими технологическими сооружениями, которые призваны не только вырабатывать электроэнергию для всей Восточно-Казахстанской области, но и регулировать водную систему Иртыша, уровень Бухтарминского и Усть-Каменогорского водохранилищ. Их работа напрямую связана с накоплением и сохранением водных запасов, биологического баланса природных богатств реки Иртыш и прибрежных районов.

От работы ГЭС зависит как жизнеобеспечение городов, так и цена на электрическую энергию. По данным годового отчета за 2019 год обе станции реализовали 3 млрд 593 млн кВт/ч при потреблении в ВКО 8,4 млрд кВт/ч, т.е. почти половину всей потребляемой электроэнергии региона.

«Утверждение предельных тарифов для электростанций остается за государством, это право не приватизируется. Но продажа частнику электростанции означает негласный переход к нему и права определения тарифа. Собственник двух ГЭС уже может диктовать свои условия. Более того, нельзя забывать о необходимости поддержания полной безопасности плотин, оборудования и технических сооружений. Опыта управления такими крупными ГЭС в РК у частных собственников не имеется. Зато есть печальный опыт передачи в частную собственность почти всех гидросооружений на небольших водохранилищах в сельской местности. Это в марте 2010 году привело к трагедии в селе Кызылагаш. Прорыв плотины унес жизни 45 человек, из них 15 детей. После этого ЧП такие сооружения стали возвращать в собственность государства, создавать специальные госпредприятия для их обслуживания», - добавил Сергей Решетников.

Было отмечено, что при возникновении аварии на приватизируемых ГЭС, в зону затопления попадет значительная часть областного центра, где на 2020 год численность населения составляла более 346 000 человек.

«ГЭС являются стратегическими объектами, они имеют социально-экономическое значение для устойчивого развития казахстанского общества, нанесение ущерба которым может негативно повлиять на состояние национальной безопасности Республики Казахстан, создать угрозу жизни и здоровью граждан. Кроме того, по словам экспертов, данные предприятия не просто рентабельные, но и прибыльные. Так зачем же продавать стратегическое государственное имущество, приносящее прибыль? В этой связи передача таких стратегических объектов в частные руки обоснованно вызывает большую обеспокоенность у жителей Восточного Казахстана, всего Прииртышья и депутатов Фракции «Народной партии Казахстана». Хочу заострить внимание на следующем, все стратегические объекты должны быть только в государственной собственности, это, в первую очередь, главный залог обеспечения должного уровня безопасности объектов уязвимых в террористическом отношении и безопасности населения», - резюмировал Сергей Решетников.

В связи с изложенным, фракция «Народной партии Казахстана» предлагает внести изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года № 908 «О некоторых вопросах приватизации на 2021 – 2025 годы» в части исключения Перечня крупных организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации в приоритетном порядке ТОО «AЭС Усть-Каменогорская ГЭС» и «AЭС Шульбинская ГЭС».