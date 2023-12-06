Исключить из Налогового кодекса льготы индивидуального характера призывают казахстанские депутаты

Государственный долг по состоянию на 1 июля 2023 года составил 28,5 трлн тенге. Об этом заявил депутат Мажилиса Адиль Жубанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Государственный долг по состоянию на 1 июля 2023 года составил 28,5 триллиона тенге. Необходимо отметить, что расходы республиканского бюджета на обслуживание долга составят к 2026 году 3,5 триллиона тенге (14% от всех расходов). Такими темпами к 2030 году расходы на обслуживание долга составят до 49% к ВВП. Причем темпы роста правительственного долга значительно опережают среднегодовые темпы роста ВВП. К примеру, за последние 15 лет темпы роста правительственного долга составили в среднем 28%, а ВВП 15%, — сказал Адиль Жубанов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Депутат подчеркнул, что если в ближайшем будущем не предпринять мер по исправлению данной ситуации, то это вполне может привести к техническому дефолту бюджета нашей страны.

— В последние годы наблюдается существенный рост выпадающих доходов бюджета вследствие применения налоговых льгот с 5,5 триллиона тенге в 2018 году до 8,1 триллиона тенге в 2021 году. Вместе с этим, в Концепции управления государственными финансами указано о наличии 277 налоговых льгот, потери по которым за 2018–2020 годы составили 12,9 триллионов тенге, — сообщил Адиль Жубанов.

По словам мажилисмена, несмотря на приоритетность развития реального сектора экономики, наибольшая доля льгот приходится на финансовый сектор (в 2021 году: финансовый сектор — 27%, горнодобывающий — 20,3%, обрабатывающий — 14,5%).

— Уровень налоговой нагрузки финансового сектора в Казахстане является относительно низким. Кроме того, государственная поддержка банковской системы за период с 2010 по 2020 годы составила 6,6 триллиона тенге. Для целей налогообложения эти поступления не рассматриваются в качестве дохода, что позволяет банкам выплачивать акционерам дивиденды, не платя налоги в бюджет. За 5 лет прибыль казахстанских банков выросла более чем в 3 раза. Если рентабельность казахстанских банков является одной из самых высоких в мире, то соотношение затрат к доходам — одно из самых низких. Также, действующая редакция льготы по освобождению от уплаты НДС, имеющих в составе работников инвалидов, позволяет манипулировать данной льготой для уменьшения своих обязательств перед бюджетом. С момента ее принятия сумма освобожденных оборотов по НДС увеличилась в 16 раз, с 5,4 миллиарда тенге в 2018 году до 86,2 миллиарда тенге в 2021 году, — аргументировал Адиль Жубанов.

Отдельно депутат отметил, что в Налоговом кодексе содержатся нормы предоставляющие льготы индивидуального характера, что противоречит принципу справедливости налогообложения. К примеру, освобождены от уплаты корпоративного подоходного налога АО «Фонд проблемных кредитов» и Частный фонд «Nazarbaev Fund».

Налоговыми льготами пользуется сеть ТРЦ «MEGA», фармацевтические компании, занимающиеся импортом лекарственных средств и которые при этом реализуют их по завышенным ценам, Hyundai Trans Kazakhstan, который занимается в основном сборкой продукции, пользуется нулевой ставкой НДС, реализацию на экспорт производит в Узбекистан. При этом Hyundai Trans Kazakhstan в бюджет Узбекистана уплочено налогов на 25 млн долларов. Более того, эта компания начиная с 2015 года получила у государства свыше 160 млрд тенге субсидии.

— В то же время много вопросов при субсидировании экспортеров через возмещение НДС. Отсутствует преимущество экспортеров товаров высокого передела перед экспортерами сырья. С 2017–2020 годы экспортировано на 70 триллионов тенге, из них 95% — сырья, 5% — готовой продукции. Как следствие, возврат НДС не стимулирует экспортеров сырья на развитие производства в нашей стране. Например, то же АО «Корпорация Казахмыс», которое с 2005 по 2021 годы возвратило НДС на сумму 543 миллиарда тенге и не построило ни одного завода готовой продукции. При этом, крупные экспортеры имеют преимущества при возврате НДС. Причем активно используют подконтрольные предприятия для схем уклонения от системы управления рисками, и соответственно, уклонения от уплаты налогов, — подчеркнул Адиль Жубанов.

Согласно озвученным данным, всего за период с 2017 по 2020 годы предъявлено к возврату НДС 4 трлн тенге, 79% которых приходится на крупные предприятия.

С 2019 по 2021 годы из страны выведено валюты на суммы 9 трлн тенге.

В связи с этим депутаты считают необходимым внести следующие предложения:

во избежание в ближайшие годы технического дефолта республиканского бюджета, срочно принять меры по увеличению доходной части бюджета;

провести инвентаризацию действующих налоговых льгот, субсидий и других преференций, в том числе по НДС с последующим внедрением практики их паспортизации;

в дальнейшем обеспечить проведение на системной основе оценки эффективности налоговых льгот, предоставления субсидий и иных преференций с выработкой решений о целесообразности их дальнейшего применения;

совершенствовать подходы к отнесению на вычет расходов банками второго уровня;

предусмотреть преференции, налоговые льготы и преимущества перерабатывающим предприятиям и производителям готовой продукции перед экспортерами сырья;

исключить из Налогового кодекса все нормы, представляющие льготы индивидуального характера.