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Исключений в законе не предусмотрено - МВД о регистрации авто с российскими номерами

8 Ноября 2021 21:18
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Исключений в законе не предусмотрено - МВД о регистрации авто с российскими номерами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусипов пояснил, что при регистрации авто с российскими номерами исключений для отдельных категорий граждан в законе не предусмотрено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы исходим из требования закона, который говорит о том, что в любом случае транспортное средство может эксплуатироваться, но оно должно быть зарегистрировано в установленном порядке. Это требование закона, оно соблюдается гражданами Казахстана»,- пояснил Серик Тусипов.

По его словам, в стране зарегистрировано более 4 млн 200 тысяч автоединиц техники на казахстанском учете. И данные требования казахстанскими водителями соблюдаются в полном объеме.

«Поэтому каких-либо исключений для отдельных категорий граждан в законе не предусмотрено. Поэтому предполагаем, что все-таки нужно будет зарегистрировать авто либо не эксплуатировать его до решения правового вопроса с бывшими собственниками транспортного средства», - отметил спикер.

Представитель ведомства также пояснил, что станет, если не найдут бывшего владельца автомобиля.

«Здесь уже сам формат сделки входит в гражданско-правовые отношения. Мы не можем комментировать или рекомендовать что-то в этом поле. Для регистрации транспортных средств необходимы правоустанавливающие документы: факт продажи авто от предыдущего к текущему владельцу, который предъявляет автомашину на регистрацию»,- добавил он.

Напомним, ранее заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК сообщил о том, что 88 тысяч автомашин с российскими номерами, которые эксплуатируются на территории Казахстана, не состоят на регистрационном учете Министерства внутренних дел РФ. То есть, они либо не зарегистрированы, либо были проданы гражданам Казахстана и после чего их владельцы – граждане России сняли их с регистрационного учета по месту регистрации. Серик Тусипов также прокомментировал обращение владельцев авто с российскими номерами о том, что регистрациям обходится для них дорого и разъяснил алгоритм регистрации авто с иностранными номерами.


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#Транспорт   #Россия   #МВД РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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