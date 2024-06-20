Исключение из «серого списка» FATF ожидает Турцию в ближайшее время

Технические работы Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) по проверке обоснованности нахождения Турции в «сером списке» завершились. Исключение из списка ожидается в ближайшее время, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как прописано в регламентах Группы FATF ,в «серый список» попадают юрисдикции, содержащие существенные пробелы в системе борьбы с легализацией преступных доходов, а также противодействия финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Согласно заявлению министра финансов Турции Мехмета Шимшека, технические работы в рамках процесса по исключению Турции из серого списка FATF завершены. Доклад для Турции является положительным.

- К Турции растет доверие, котировки кредитного риска Турции (CDS) снизились на 440 базисных пунктов. Наш кредитный рейтинг повысился и является позитивным. Исключение из «серого списка» станет потенциальным стимулом для развития одной из крупнейших экономик Ближнего Востока. Страна будет восприниматься как надежное место для инвестирования, – говорит турецкий министр.

Визит инспекторов в Турцию прошел в мае этого года. Инспекция FATF констатировала значительный прогресс официальной Анкары в вопросе соблюдения рекомендаций Группы.

Окончательное решение о будущем Турции примут на пленарном заседании FATF на следующей неделе – 28 июня.

Турция была добавлена в «серый список» FATF 21 октября 2021 года. Тогда в Группе посчитали, что эта страна демонстрирует недостаточную эффективность в вопросах противодействия легализации денег и финансированию терроризма.