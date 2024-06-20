РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:25, 19 Июнь 2024 | GMT +6

    Исключение из «серого списка» FATF ожидает Турцию в ближайшее время

    Исключение из «серого списка» FATF ожидает Турцию в ближайшее время
    Фото: bolgehaberajansi.com.tr

    Технические работы Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) по проверке обоснованности нахождения Турции в «сером списке» завершились. Исключение из списка ожидается в ближайшее время, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как прописано в регламентах Группы FATF ,в «серый список» попадают юрисдикции, содержащие существенные пробелы в системе борьбы с легализацией преступных доходов, а также противодействия финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

    Согласно заявлению министра финансов Турции Мехмета Шимшека, технические работы в рамках процесса по исключению Турции из серого списка FATF завершены. Доклад для Турции является положительным.

    - К Турции растет доверие, котировки кредитного риска Турции (CDS) снизились на 440 базисных пунктов. Наш кредитный рейтинг повысился и является позитивным. Исключение из «серого списка» станет потенциальным стимулом для развития одной из крупнейших экономик Ближнего Востока. Страна будет восприниматься как надежное место для инвестирования, – говорит турецкий министр.

    Визит инспекторов в Турцию прошел в мае этого года. Инспекция FATF констатировала значительный прогресс официальной Анкары в вопросе соблюдения рекомендаций Группы.

    Окончательное решение о будущем Турции примут на пленарном заседании FATF на следующей неделе – 28 июня.

    Турция была добавлена в «серый список» FATF 21 октября 2021 года. Тогда в Группе посчитали, что эта страна демонстрирует недостаточную эффективность в вопросах противодействия легализации денег и финансированию терроризма.

    Теги:
    Турция Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Акжигит Чукубаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!