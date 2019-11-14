Иски в суд по некачественному ремонту дорог готовят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов в очередной раз поднял тему некачественного строительства дорог и штрафных санкций для недобросовестных подрядчиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам 10 месяцев управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог выбилось в антилидеры по неосвоению бюджетных средств – 235 млн тенге. Однако руководитель ведомства Владимир Балахонцев утверждает, что 90% работ выполнены, акты закрыты.

«К концу года останется только один объект – мост возле села Константиновка района им.Г.Мусрепова. Остальные объекты будут сданы. Но и мост, думаю, тоже сдадим. Подрядчик работает. Но есть риск неосвоения», - сказал В.Балахонцев.

В то же время на заседании акимата Кызылжарский район заявил о том, что 56 млн тенге останутся неосвоенными. Причина – в некачественном выполнении ремонта дороги Метлищино-Бугровое. Акимат готовит иск в суд, будут предъявлять пеню.

В.Балахонцев говорит, что по всем объектам пеня составляет 2 млн тенге. В соответствии с договором – 1% от суммы договора.

«К тем, кто работает плохо, должны быть претензии. 2 млн сумма пени – комариный укус. Пеня должна быть существенной», - считает К.Аксакалов.