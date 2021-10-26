Иски на 90 млн тенге предъявлены в Казахстане за незаконную вырубку деревьев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 44 дела по факту незаконной вырубки деревьев передали в суд в Казахстане с начала года. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается вырубки деревьев, то эта проблема серьезно нас беспокоит. Естественно, нами предпринимаются различные меры. С начала года нами передано в суды 44 дела, в правоохранительные органы было передано 113. Предъявлено исков на возмещение ущерба порядка 90 млн тенге. Параллельно мы ведем работу по усилению требований законодательства в отношении нарушителей», - сообщил Сериккали Брекешев во время брифинга СЦК.

«С января 2021 года в действующем законодательстве ужесточены санкции к нарушителям. Предусмотрено пятикратное увеличение штрафа за незаконную вырубку, если ранее это было от 100 до 200 МРП, то сейчас эта сумма увеличена в пять раз», - напомнил министр.

Глава Минэкологии отметил, что за незаконную вырубку растений, занесенные в Красную книгу, предусматривается также ужесточение наказания.



