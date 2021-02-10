Искать таланты для госслужбы намерены в Казахстане
«Территориальным департаментам Агентства необходимо продолжить тесную работу с филиалами Академии и совместно инициировать мероприятия по развитию потенциала госслужащих. Другой деятельностью должен стать поиск талантов и привлечение их на госслужбу», - сказала Анар Жаилганова.
Поиск талантов, по ее словам, необходимо осуществлять на всех уровнях системы госуправления, охватывая как местные исполнительные органы в сельских округах, районом и областном уровнях, так и территориальные подразделения центральных государственных органов.
«Соответствующая координация должна будет проводиться на республиканском уровне. Пришло время пересмотреть деятельность Национальной школы госполитики (НШГП), которая была создана Указом Президента в 2008 году. Надо в полной мере обеспечить реализацию задачи по подготовке управленцев высшего звена. Поручаю Академии внести предложения по дальнейшему развитию НШГП с возможностью включения его выпускников в кадровый резерв на занятие политических должностей», - добавила Анар Жаилганова.
Было отмечено, что в 2021 году в перечень ключевых показателей результативности оцениваемых госорганов включен показатель «Доля удовлетворенности госорганов качеством профессиональной подготовки выпускников Академии».
«В течение первого полугодия нужно разработать и утвердить методику определения данного показателя», - заключила Анар Жаилганова.