Искать таланты для госслужбы намерены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены осуществлять поиск талантов на государственную службу. Об этом сообщила председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Территориальным департаментам Агентства необходимо продолжить тесную работу с филиалами Академии и совместно инициировать мероприятия по развитию потенциала госслужащих. Другой деятельностью должен стать поиск талантов и привлечение их на госслужбу», - сказала Анар Жаилганова.

Поиск талантов, по ее словам, необходимо осуществлять на всех уровнях системы госуправления, охватывая как местные исполнительные органы в сельских округах, районом и областном уровнях, так и территориальные подразделения центральных государственных органов.

«Соответствующая координация должна будет проводиться на республиканском уровне. Пришло время пересмотреть деятельность Национальной школы госполитики (НШГП), которая была создана Указом Президента в 2008 году. Надо в полной мере обеспечить реализацию задачи по подготовке управленцев высшего звена. Поручаю Академии внести предложения по дальнейшему развитию НШГП с возможностью включения его выпускников в кадровый резерв на занятие политических должностей», - добавила Анар Жаилганова.

Было отмечено, что в 2021 году в перечень ключевых показателей результативности оцениваемых госорганов включен показатель «Доля удовлетворенности госорганов качеством профессиональной подготовки выпускников Академии».

«В течение первого полугодия нужно разработать и утвердить методику определения данного показателя», - заключила Анар Жаилганова.