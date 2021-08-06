«Искали пропавший скот, нашли рога»: костанайские полицеские задержали браконьеров

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Аркалыке полицейские задержали мужчин с рогами сайги, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

4 августа 2021 года участковые инспектора полиции управления полиции города Аркалыка вели поиски пропавшего скота по заявлению местного жителя.

«Около 3-х часов ночи стражи порядка увидели в степи двух мужчин на мотоцикле, следовавших в село Екидин. Заехав в село, возле одного из дворов полицейские заметили мотоцикл. В ходе осмотра прилегающей к дому территории сотрудниками полиции обнаружены и изъяты 4 рога животного (предположительно рога сайги), находившиеся в рюкзаке, а также патронташ, патроны и ружье марки «Байкал». В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 339 ч. 1 Уголовного кодекса (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Назначены экспертизы», - прокомментировали в департаменте полиции.

Всего с начала года костанайскими полицейскими изъято более 100 рогов сайги, по всем фактам зарегистрированы уголовные дела.