Исхар Курбаев завоевал «золото» ЧМ по греко-римской борьбе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Борец греко-римского стиля из Казахстана Исхар Курбаев завоевал золотую медаль чемпионата мира до 20 лет, который в эти дни проходит в столице Иордании Аммане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.



В весовой категории до 55 килограммов казахстанский борец выиграл золотую медаль, в финале одержав победу над представителем Азербайджана с разгромным счетом 5:1. До финальной схватки Исхар выиграл три схватки над борцами из Турции, Туркменистана и Кыргызстана.

Отметим, что Курбаев два раза становился призером чемпионатов Азии. В 2018-ом году борец из Казахстана выиграл бронзовую медаль мирового первенства в этой же весовой категории.