Новости Казахстана и мира - свежие новости дня на inform.kz

Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Исхар Курбаев завоевал «золото» ЧМ по греко-римской борьбе

Редактор:  
Ринат Дусумов
19 Августа 2023, 23:31
Исхар Курбаев завоевал «золото» ЧМ по греко-римской борьбе Фото: Sports.kz.

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Борец греко-римского стиля из Казахстана Исхар Курбаев завоевал золотую медаль чемпионата мира до 20 лет, который в эти дни проходит в столице Иордании Аммане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 55 килограммов казахстанский борец выиграл золотую медаль, в финале одержав победу над представителем Азербайджана с разгромным счетом 5:1. До финальной схватки Исхар выиграл три схватки над борцами из Турции, Туркменистана и Кыргызстана.

Отметим, что Курбаев два раза становился призером чемпионатов Азии. В 2018-ом году борец из Казахстана выиграл бронзовую медаль мирового первенства в этой же весовой категории.


Спорт  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно