Исчезновение известного предпринимателя в Кызылорде: начато досудебное расследование

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Начато досудебное расследование по факту исчезновения известного предпринимателя Тынымбая Баженова. Его не могут найти с 15 февраля, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областную прокуратуру.

«Продолжаются розыскные работы. 24 февраля в свяи с этим областной прокуратурой и департаментом полиции проведено специальное заседание. Началось досудебное расследование по факту исчезновения известного предпринимателя Тынымбая Баженова по статье 99-й – убийство Уголовного кодекса РК. Остальные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование ведется под контролем руководителей областных прокуратуры и департамента полиции.

Как сообщалось, известный предприниматель пропал в Кызылорде.