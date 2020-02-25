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Исчезновение известного предпринимателя в Кызылорде: начато досудебное расследование

25 Февраля 2020 22:24
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Исчезновение известного предпринимателя в Кызылорде: начато досудебное расследование

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Начато досудебное расследование по факту исчезновения известного предпринимателя Тынымбая Баженова. Его не могут найти с 15 февраля, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областную прокуратуру.

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«Продолжаются розыскные работы. 24 февраля в свяи с этим областной прокуратурой и департаментом полиции проведено специальное заседание. Началось досудебное расследование по факту исчезновения известного предпринимателя Тынымбая Баженова по статье 99-й – убийство Уголовного кодекса РК. Остальные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование ведется под контролем руководителей областных прокуратуры и департамента полиции.

Как сообщалось, известный предприниматель пропал в Кызылорде.


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Ключевые слова: Кызылординская область, Генпрокуратура, МВД РК,
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Автор:

Гульмира Байзакова

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