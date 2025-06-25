Исчезающие аральский усач и шип возвращаются в Арал — рыбовод

Предприятие находится в населённом пункте Косжар Аральского района, его основное направление деятельности — в рамках государственного заказа зарыбление Малого Аральского моря, реки Сырдарья и озера Камыстыбас ценными видами рыб.

Кроме Косжара, имеется филиал в населённом пункте Тастак, относящемся к сельскому округу Каратерен.

По словам бригадира прудового хозяйства, работники питомника ежегодно выращивают и выпускают в водоёмы около 50 млн личинок, около 12 млн годовиков и примерно 420 тысяч двухлеток ценных видов рыб, включая карпа, толстолобика и белого амура.

— Из всех выращенных мною водных обитателей я бы назвал самой привередливой и нежной рыбой — толстолобика, потому что он требует много ухода. В отличие от других рыб, он плохо переносит сильную жару. Рыбоводство — очень трудное дело, в нём нельзя ошибаться. Одна единственная твоя ошибка может поставить под угрозу жизни миллионов рыб. Поэтому приходится и днем, и ночью полностью сосредотачиваться на работе, — рассказал Кылышбек Байбосынов.

Фото из личного архива Кылышбека Байбосынова

Он отметил, что у каждого сезона есть свои особенности. Зимой прорубают лёд на прудах и следят за состоянием рыбы, а после полного таяния льда, в апреле, начинают рассаживать карпа, толстолобика и белого амура, выпуская их в пастбищные пруды.

— Основная работа начинается в мае. Мы заводским методом делаем инъекции самцам и самкам, чтобы получить икру. Личинок выводим искусственным способом. Этот процесс длится в мае–июне. За это время появляется около 50 миллионов личинок, — сообщил представитель предприятия.

Два года назад Камыстыбасский рыбный питомник начал заниматься сбором и выращиванием аральского усача, внесённого в Красную книгу Казахстана и находящегося на грани исчезновения.

— Также был завезён аральский шип — осетровая рыба, которая ранее исчезла из Аральского моря и также занесена в Красную книгу Казахстана. В дальнейшем мы считаем целесообразным завозить его в больших количествах, чтобы получить продукцию и увеличить его популяцию, — сказал Кылышбек Байбосынов.

Фото из личного архива Кылышбека Байбосынова

Рыбовод уверен, что наполнение Малого Аральского моря способствует развитию ихтиофауны. По его мнению, если придет вода — увеличится и количество рыбы, и её кормовая база.

Следует отметить, что сегодня более 50 наименований рыбной продукции, производимой в Казахстане, экспортируются в 21 страну мира.