Иртыш позеленел: павлодарские экологи выехали в Мичурино

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента экологии по Павлодарской области совместно со специалистами филиала РГП «Казгидромет» Павлодарской области выехали в с. Мичурино, чтобы отобрать пробы для химического анализа воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выезд осуществлен 2 августа в связи с публикацией в социальных сетях видео и информации касательно «зеленого окраса р.Иртыш», пояснили в департаменте экологии.

«Место фиксации видео в социальных сетях является рукавом р. Иртыш, а не сама река. Данное место является не проточным. Температура воды в водоеме составляет 28 градусов. В настоящее время отмечается засушливый период и отсутствие осадков, также высокая температура и значительная величина испарения являются причиной заболачивания подобных неглубоких водоемов. Считаем что причиной «позеленения» воды являются вышеизложенные факторы», - сообщили в ведомстве.

Тем не менее лабораториями департамента экологии и филиала РГП «Казгидромет» будет осуществлен анализ воды, с целью определения загрязняющих веществ. По результатам проведенных иследований будут приняты соответствующие мероприятия.