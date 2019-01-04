«Иртыш» подписал защитника сборной Латвии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 28-летний защитник Каспар Дубра, становившийся чемпионом Латвии и Беларуси, заключил соглашение с футбольным клубом «Иртыш», сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

Каспар Дубра является воспитанником рижского «Сконто». Центральный защитник играл за латвийские «Сконто», «Олимп», «Вентспилс», РФШ, а также за белорусский БАТЭ.

В 2014 году признавался лучшим защитником Латвии. Каспар становился трижды чемпионом, обладателем Кубка Латвии («Сконто», «Вентспилс») и чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Беларуси (БАТЭ). С 2010 года играет за национальную сборную Латвии.